Защитники Куропат Гусева и Полиенко собираются пожениться, хотя жениху грозит 10 лет 3 4.09.2019, 12:16

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Фота: svaboda.org

Чтобы зарегистрировать брак, Анастасии и Дмитрию нужно дождаться суда.

Дело политзаключенного Дмитрия Полиенко с 12 августа находится в Минском городском суде, но дата начала процесса еще неизвестна, передает «Радыё Свабода».

«Мы оба очень хотим, чтобы суд состоялся быстрее. Ведь пока мы даже не можем увидеться. Дмитрий мне пишет регулярно, только его письма приходят с «купюрами». Пытаюсь прочитать на лампе его слова, которые цензоры замазали. Разобралась, что это не личное - про политику, про Шуневича. Ну так и пусть себе», - смеется Анастасия Гусева.

Наста Гусева

Как случился тюремный роман

Анастасия Гусева рассказывает, что познакомились они в начале 2017 года, когда защищали Куропаты от построения коммерческого центра. Анастасия тогда была активисткой «Молодого фронта», во время защиты даже ночевала зимой в палатке.

«Такой был активный: только что сидел рядом, прошло несколько минут, - а он уже половину забора листовками оклеил», - вспоминает Дмитрия Анастасия.

Но дальше знакомства тогда дело не зашло. Анастасия тогда встречалась с другим защитником Куропат.

Когда в 2018 году Дмитрий вышел из колонии, она встречала его на минском вокзале. Они обнялись. «И только потом все началось. Он сказал, что с Куропат я ему нравлюсь, но тогда он меня «прозевал».

Зьмітра Паліенку сустракаюць на менскім вакзале пасьля вызваленьня з турмы. 24 кастрычніка 2018 году

«Распишемся хотя в тюрьме и будем вместе»

Анастасия говорит, что еще до ареста Дмитрия они говорили о браке.

«Первым об этом заговорил Дима. Он что-то сделал не так, я отчитала, а он ответил: "Вот выйдешь за меня, тогда не буду косячить". Мы посмеялись, и все пошло дальше. А тут вдруг его забирают, "шьют" дело, и я понимаю, что все всерьез и надолго. Тогда я пишу ему письмо, что согласна на его предложение, что тоже люблю его. Но то письмо ему, как оказалось, не передали. Но наконец-то от него пришло письмо с признанием и предложением, и так мы договорились».

Дмитрий Полиенко сидел на «Володарке», ему грозило 10 лет лишения свободы. Анастасия говорит, что сначала всерьез начали думать, как расписаться, не дожидаясь окончания следствия.

Анастасия спросила в письме, какой у Дмитрия размер кольца. Дмитрий прислал в письме нить, которую обматывал вокруг пальца, чтобы определить размер. Но следователь перевел Настю в статус «свидетеля», и, хотя она отказалась давать показания, ее все равно могут вызвать в суд, а значит, встречаться им до суда нельзя.

Зьміцер Паліенка, архіўнае фота

«Ничего, живем письмами и надеждами. Дмитрий пишет, что хочет иметь от меня "маленького Дымка" (Дымок - это его прозвище) или "маленькую Ласточку" - Дима дал мне такое прозвище после песни про ласточку, где ему послышалось Настачка. После суда нам все равно не смогут запретить встретиться - распишемся хотя в тюрьме и будем вместе. Конечно, если присудят 10 лет, будет трудно, но, надеюсь, столько не дадут», - говорит Анастасия Гусева.

Из тюремного письма Дмитрия Полиенко Анастасии Гусевой:

«Я часто вспоминаю защиту Куропат. Это по-настоящему святое место. Оно привлекает людей. Всех неравнодушных и настоящих людей, несмотря на разные политические взгляды. И это то место, где мне впервые довелось увидеться и познакомиться с тобой! С красивой, загадочной и очаровательной девочкой!»

Анастасия Гусева - активистка анархистского движения, раньше была в «Молодом фронте», участвовала в ряде акций оппозиции. Родилась в Колодищах под Минском, с 2 до 15 лет воспитывалась у бабушки в Глусском районе. Окончила колледж пищевой промышленности, работала на молокозаводе мастером, уволилась и сейчас ищет работу. В прошлом году в феврале была задержана милицией вместе с Дмитрием Полиенко за граффити о том, что милиционеры избивают людей. Рассказ Анастасии Гусевой о том, как с задержанными обращались в отделении, не давали воспользоваться туалетом, обошел многие независимые медиа.

Дмитрий Полиенко - бывший работник Минского автозавода, политзаключенный, который в октябре прошлого года вышел из колонии в Бобруйске, отсидев там полтора года за нарушение правил отбывания наказания с отсрочкой. Первый приговор Полиенко получил после участия в акции «Критическая масса» за изменения в правилах дорожного движения, на которой, по мнению суда, «порвал одежду милиционера». Сейчас Дмитрия Полиенко обвиняют в «порче имущества» и «разжигании вражды к сотрудникам милиции», а также - в «злостном хулиганстве». Якобы он «напал на человека в подъезде» и брызнул на него газом. По словам Анастасии, Дмитрий говорит, что это на него напал неизвестный пьяный хулиган, а уже он должен был защищаться.