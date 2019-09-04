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Пять оздоровительных эффектов, которые дает плавание

  • 4.09.2019, 12:08
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Пять оздоровительных эффектов, которые дает плавание

Какие из них особенно ценятся врачами?

Плавание не только помогает поддерживать форму, но и защищает организм от развития болезней, пишет сайт healthinfo.ua.

Какие оздоровительные эффекты плавания особенно ценятся врачами?

Развивает мышечную массу. Одно из важных преимуществ плавания перед другими видами физнагрузок – оно дает эффект комплексной тренировки: у плавающего человека. работают одновременно все мышцы. По словам врачей, из всего многообразия кардиотренировок именно плаванье быстрее всего возвращает мышцам тонус и делает их более сильными.

Замедляет старение. По мере возраста в мышцах происходят неблагоприятные изменения, ведущие к потере объема мышечной массы и

утрате мышечной силы. Исследования показывают, что тренировка мышц помогает сопротивляться старению. Женщинам в возрасте после менопаузы, столкнувшимся с проблемой возрастной ускоренной потери мышечной массы, врачи рекомендуют аэробную нагрузку. Плавание для этого подходит идеально.

Улучшает подвижность суставов. Во время плавания суставы активно работают, однако, благодаря тому, что тело погружено в воду, нагрузка ни них оказывается минимальной. С помощью занятий в воде можно восстановить гибкость суставов и нормальный диапазон движений улучшить состояние позвоночника.

Оздоровляет сердце. При плавании возникает эффект давления на тело, что повышает приток крови к сердцу. Таким образом интенсифицируется питание сердца, благодаря чему оно становится крепче и лучше защищенным от развития заболеваний.

Нормализует сахар в крови. Благодаря плаванию организму удается стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать его таким долгое время. Людям, которые болеют диабетом, как первого, так и второго типа, медики советуют посещать бассейн не менее трех раз в неделю.


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