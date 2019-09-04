Пять оздоровительных эффектов, которые дает плавание
- 4.09.2019, 12:08
- 1,346
Какие из них особенно ценятся врачами?
Плавание не только помогает поддерживать форму, но и защищает организм от развития болезней, пишет сайт healthinfo.ua.
Какие оздоровительные эффекты плавания особенно ценятся врачами?
Развивает мышечную массу. Одно из важных преимуществ плавания перед другими видами физнагрузок – оно дает эффект комплексной тренировки: у плавающего человека. работают одновременно все мышцы. По словам врачей, из всего многообразия кардиотренировок именно плаванье быстрее всего возвращает мышцам тонус и делает их более сильными.
Замедляет старение. По мере возраста в мышцах происходят неблагоприятные изменения, ведущие к потере объема мышечной массы и
утрате мышечной силы. Исследования показывают, что тренировка мышц помогает сопротивляться старению. Женщинам в возрасте после менопаузы, столкнувшимся с проблемой возрастной ускоренной потери мышечной массы, врачи рекомендуют аэробную нагрузку. Плавание для этого подходит идеально.
Улучшает подвижность суставов. Во время плавания суставы активно работают, однако, благодаря тому, что тело погружено в воду, нагрузка ни них оказывается минимальной. С помощью занятий в воде можно восстановить гибкость суставов и нормальный диапазон движений улучшить состояние позвоночника.
Оздоровляет сердце. При плавании возникает эффект давления на тело, что повышает приток крови к сердцу. Таким образом интенсифицируется питание сердца, благодаря чему оно становится крепче и лучше защищенным от развития заболеваний.
Нормализует сахар в крови. Благодаря плаванию организму удается стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать его таким долгое время. Людям, которые болеют диабетом, как первого, так и второго типа, медики советуют посещать бассейн не менее трех раз в неделю.