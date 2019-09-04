Лидеры гонконгских протестов попросили Меркель о поддержке 1 4.09.2019, 12:17

Джошуа Вонг

Фото: Reuters

К канцлеру Германии обратились накануне ее визита в КНР.

Один из лидеров гонконгских протестов Джошуа Вон обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) с открытым письмом накануне ее визита в КНР. В этом письме, которое в ночь на среду, 4 сентября, опубликовал сайт газеты Bild, Вон от имени группы граждан Гонконга просит Меркель о встрече и предупреждает ее об эскалации насилия у них на родине, сообщает dw.com.

"Нам противостоит диктаторский режим, не допускающий основных свобод и предпринимающий все больше насильственных действий, так что существует тенденция повторения массового убийства на площади Тяньаньмень", - пишет 22-летний Вон по случаю намеченного на 5-7 сентября визита Меркель в Китай.

В 1989 году демонстрации демократического движения, проходившие на площади Тяньаньмэнь в Пекине, были жестоко подавлены правительственными войсками. Точное число жертв этой акции до сегодняшнего дня остается неизвестным. По разным оценкам, оно составляет от нескольких сотен до тысячи погибших.

В августе президент США Дональд Трамп предостерег китайские власти от применения насилия по отношению к участникам демократических протестов в Гонконге, подчеркнув, что повторение событий тридцатилетней давности на площади Тяньаньмэнь, негативно скажется на торговых переговорах между КНР и США.

В Гонконге уже три месяца не утихают массовые демонстрации. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие требуют проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет.

Джошуа Вон Чифун - один из наиболее известных активистов протестного движения в Гонконге, получивший известность в 2014 году во время "революции зонтиков", генеральный секретарь партии "Демосисто". За участие в акциях протеста он уже неоднократно задерживался полицией и был осужден гонконгскими судами.