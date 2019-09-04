В России назвали новую дату обмена пленными с Украиной 1 4.09.2019, 12:14

1,510

О ней «Интерфаксу» сообщили два дипломатических источника.

Процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, возможно, будет запущен до конца этой недели. Об этом 4 сентября Интерфаксу сообщили два дипломатических источника.

Оба собеседника назвали вероятной датой обмена удерживаемыми лицами 7 сентября.

Один из них отметил, что пока достигнуты лишь "рамочные договоренности", окончательная дата и условия обмена будут согласованы в середине недели.

СМИ сообщали, что Москва и Киев достигли предварительной договоренности об обмене удерживаемыми лицами. "Коммерсантъ" писал, что около 30 удерживаемых в России украинцев могут быть помилованы указом президента РФ Владимира Путина в обмен на освобождение россиян, осужденных в Украине.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко предполагал, что обмен состоится в формате "35 на 35".

Ночью 30 августа главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что самолет с освобожденными украинцами в рамках обмена удерживаемыми лицами рано утром должен прилететь в Киев. В соцсетях, ряде СМИ и Telegram-каналов также писали, что обмен уже происходит.

В Офисе президента Украины сообщили, что процесс обмена удерживаемыми лицами продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности. Родственники политзаключенных и военнопленных моряков, которые с утра приехали в аэропорт Киев встречать родных, отправились домой.

Помощник президента Украины Андрей Ермак 2 сентября подчеркнул, что "есть большая надежда" на то, что обмен произойдет в самом скором времени.