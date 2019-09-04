Названы самые влиятельные люди в Литве в 2019 году
- 4.09.2019, 12:37
Oкончательный список.
Пятый год подряд портал Delfi проводил исследование, которое показало, кто оказывает наибольшее влияние в Литве и обществе – объявляем окончательный список "Самых влиятельных в 2019 году".
Цикл из семи частей помог выяснить, кто из политиков, предпринимателей, экономистов, служащих и чиновников, спортсменов, общественных деятелей, представителей СМИ и шоу-бизнеса является самым влиятельным в Литве.
После суммирования всех голосов элиты, пятерка самых влиятельных в этом году выглядит так:
1. Даля Грибаускайте (715)
2. Эдмундас Якилайтис (687)
3. Робертас Даргис (659)
4. Арвидас Сабонис (650)
5. Рамунас Карбаускис (579)
В первую десятку также вошли тренер Шарунас Ясикявичюс, премьер-министр Саулюс Сквернялис, журналист Андрюс Тапинас, президент Гитанас Науседа, и гендиректор ЛРТ Моника Гарбачаускайте-Будрене.
По сравнению с данными за прошлый год, позицию лидера сохранила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Вторым в прошлом году был Сабонис, третьим Ясикявичюс, далее шли премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и журналист Якилайтис.