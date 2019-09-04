Подполковник «38 копеек» 9 4.09.2019, 12:47

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А не стыдно ли вам, господа руководящие, за такую армию?

БТ пытается навязать нам, что отсидеть 10 суток "на губе" - вполне себе нормально.

Видимо, скоро дойдет до того, что ребята с БТ будут восхищать зэков и сам арест, а после называть это событие лучшим, что произошло с ними за всю их жизнь, пишет телеграмм-канал Белорусская кухня.

Не разбираясь в ситуации, приходят, по их мнению, к логическому умозаключению: "Днем он ходит с боевым оружием, а вечером - с боевым смартфоном разносит ту службу".

А с каких пор швабра и тряпка стали оружием?

Трактовка повести о правдивых событиях как "разнос службы", подталкивает меня на мысль, что вышеуказанные люди не понимают абсурдности своей речи и завуалированно (а скорее открыто) подтверждают факт организованного беспорядка в ВС РБ, приписывая себя к вакханалии преступников.

Совет МВД хочет сделать армию гласной, а не будет вам, господа руководящие, стыдно за такую армию? Разносит службу (в прямом смысле этого слова) не обычный солдат, а тот, кто им руководит.

Например, тот самый подполковник «38 копеек» на одном из совещаний накануне стрельб угрожает уже не солдату, а нашим доблестным офицерам.

Он задал вопрос одному из своих подчиненных:

- Сколько патронов ты мне выдашь?

- Три, товарищ подполковник.

Далее указывая пальцем на офицеров сказал:

- Ты, ты и ты! Я вас всех перестреляю, а может, и тебя застрелю, а может, и тебя. А после надену на голову трусы и притворяюсь дураком, - после обратился к психологу и спросил: - что мне за это будет?

- Вас признают невменяемым, товарищ подполковник.

"38 копеек", зачем притворяться дураком, если ты уже дурак? Вам самому не стыдно будет за гласность такой армии? Когда люди из-за своего темперамента и психической составляющей рассудка не соответствуют занимаемой должности?

У каждого в мире есть свое место. Кто-то пасет коров, а кто-то должен руководить полком. Только в данном случае второго следовало бы поставить на место первого. Да и достойны ли такого коровы? Даже от них не будет пользы при жестоком и ущербном обращении.

А теперь проведите анонимный опрос у подчиненного личного состава, у самих людей, готовы ли они терпеть такого человека над ними?

Прежде чем сделать армию гласной, проведите кадровые перестановки, в стране достаточно достойных людей, которые смогли бы занять место нашего сегодняшнего героя.