Приподнявшему забрало на шлеме росгвардейца Кириллу Жукову дали три года колонии 8 4.09.2019, 12:50

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Кирилл Жуков

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Российского активиста обвинили в «неопасном насилии в отношении представителя власти».

Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима Кирилла Жукова, приподнявшего забрало шлема росгвардейца на несогласованном митинге 27 июля по выборам в Мосгордуму. Гособвинение требовало для него 4,5 года лишения свободы, сообщает «Новая газета».

Его арестовали по делу о «массовых беспорядках», но обвинение по ст.212 так и не предъявили. Зато предъявили неопасное насилие в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК): по версии следствия, Жуков в районе Брюсова переулка «трогал за забрало шлема росгвардейца, и тот испытал боль». По словам самого Жукова, он пытался привлечь внимание росгвардейца к женщине, которой требовалась помощь. Вину он не признал.

«Жуков нанес один удар левой рукой по подбородку потерпевшему, желая сбить шлем», — указала судья Мария Сизинцева, признав Жукова виновным. Согласно приговору, «причинив боль» росгвардейцу, Жуков замахнулся и на его сослуживца, но «вынужден был уйти». В качестве смягчающих обстоятельств судья назвала родителей-пенсионеров и сестру на иждивении.

В ходе заседания накануне потерпевший рядовой Аскарбек Мадреймов подтвердил версию следствия, но отказался подавать гражданский иск о возмещении морального ущерба и просил суд не наказывать Жукова «по всей строгости». В протоколе очной ставки, позже изъятом следователем под предлогом «недопустимости», Мадреймов отрицал, что ему была причинена боль. Оглашать протокол судья Сизинцева отказалась.

Адвокат Светлана Байтурина просила суд вернуть дело в прокуратуру из-за значительных нарушений, изменить меру пресечения и провести дополнительную экспертизу шлема, который «с силой пытался снять с потерпевшего Жуков», но шлема нет и не было среди вещественных доказательств. Кроме того, адвокат передала судье фототаблицу с кадрами из видео, где видно, что шлем на Мадреймове не был даже застегнут. Суд все ходатайства отклонил.