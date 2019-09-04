Ученые выяснили, как формируются и исчезают наши воспоминания 2 4.09.2019, 12:58

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Проведены испытания над мышами.

Исследователи определили нейронные процессы, которые заставляют нас быстро забывать некоторые воспоминания, в то время как другие воспоминания сохраняются в течение времени, пишет lenta.ua.

С помощью испытаний над мышами исследователи Калифорнийского технологического института определили, что сильные и стабильные воспоминания кодируются «командами» нейронов. Эти нейроны работают синхронно, обеспечивая избыточность, которая позволяет воспоминаниям сохраняться в течение долгого времени. В испытании мышь помещали в прямой корпус длиной около 1,5 метра. Разные места вдоль стен корпуса отмечали символами (например, знак плюс рядом с концом коридора и наклонная черта около центра). Сладкую воду помещали в любой конец дорожки. Мышь исследовала новые места, а исследователи измеряли активность определённых нейронов в гиппокампе животного.

Вначале мышь просто бродила вперёд и назад, пока не находила сахарную воду. Одиночные нейроны были активированы, когда мышь заметила символ на стене. После нескольких опытов мышь хорошо ознакомилась с коридором и вспомнила расположение сахара. По мере того как мышь узнавала место лучше, всё больше и больше нейронов активировались синхронно, запоминая каждый символ на стене. По сути, мышь распознавала, где она находится относительно каждого символа. Через 20 дней ученые вернули мышь в коридор. Несмотря на то, что некоторые нейроны не проявляли активность, память мыши об этом месте была чётко идентифицирована при анализе активности больших групп нейронов. Другими словами, использование групп нейронов позволяет мозгу запоминать лучше, даже если некоторые из исходных нейронов повреждаются или не работают. По словам исследователей, работа очень значима для понимания того, как работает память после инсульта или болезни Альцгеймера.