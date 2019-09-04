В Гродно водитель Ford хотел проскочить перед автобусом, но опрокинулся на крышу 2 4.09.2019, 13:11

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Фото: ГАИ Гродненской области

Момент ДТП попал на видео.

Сегодня утром в Гродно на улице Кирова на крышу опрокинулся Ford. За рулем автомобиля был водитель 1995 года рождения. В ГАИ Гродненской области сообщили «Онлайнеру», что автомобилист пытался вклиниться перед автобусом, но что-то пошло не так.

— Водитель Ford двигался в правой полосе в сторону Советской площади следом за автобусом. В какой-то момент он решил опередить попутный Volkswagen и вклиниться перед автобусом. Однако он не рассчитал боковой интервал, зацепил левую переднюю часть автобуса, после чего легковушку развернуло. От удара и маневров Ford заехал на тротуар и опрокинулся. Только по счастливой случайности на тротуаре не оказалось пешеходов, — рассказали в Госавтоинспекции.

Момент ДТП попал на видео.

В результате ДТП никто не пострадал, проводится проверка.