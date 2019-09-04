Глава фракции «Голос»: Законопроекты Рады — это попытка запихнуть в экосумку все, что видишь 4.09.2019, 13:21

Сергей Рахманин

Фото с сайта zn.ua

Некоторые из них недоработаны.

Народный депутат Украины, глава парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин прокомментировал рассматриваемые накануне Верховной Радой законопроекты, касающиеся изменений в Конституцию Украины.

В комментарии Радио НВ парламентарий отметил, что некоторые из них были «бессмысленными» и «вредными».

«На самом деле, все эти законопроекты, которые вносились — у меня такое впечатление, что это попытка запихнуть в эко-сумку в супермаркете все что видишь, независимо от того, способен ты это съесть или нет. <...> Там есть бессмысленные [законопроекты], есть вредные, есть недоработанные», — сказал Рахманин.

В частности, глава фракции «Голос» раскритиковал аспект «юридической техники» законопроектов.

«Два законопроекта — об ограничении численности состава Верховной Рады и относительно дополнительных оснований для лишения депутатского мандата — мы поддерживаем. Мы не поддерживаем, что там прибавилось взамен: например, там добавляется отмена части 76-й статьи Конституции, которая предусматривает — внимание — тайное, равное, прямое голосование за Верховную Раду. Его просто убрали», — подчеркнул Рахманин, отметив, что представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский объяснил это «экономией конституционного текста».

Накануне прошло второе заседание Верховной Рады IX созыва, на котором парламентарии проголосовали за отмену неприкосновенности народных депутатов — соответствующий закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Перед голосованием перед парламентариями выступил президент Владимир Зеленский. Он заявил, что нардепы не будут нести ответственность за политические решения.

Также 3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно уменьшения количества народных депутатов и закрепления пропорциональной избирательной системы.