Минчан зовут подработать на уборке урожая 3 4.09.2019, 13:24

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Работники нужны в период с сентября по ноябрь.

Минчанам предлагают подработать на уборке урожая в фермерских хозяйствах. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома приглашает поучаствовать в уборке урожая в крестьянских фермерских хозяйствах «Дружба и К» и «АгроЛайнПлюс».

Доставят из Минска к месту работы и обратно автобусом, это бесплатно.

В среднем в день можно заработать 15−20 рублей. Работники нужны в период с сентября по ноябрь.

С начала 2019 года на оплачиваемых общественных работах потрудились более 900 минчан.