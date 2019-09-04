Минчан зовут подработать на уборке урожая

Минчан зовут подработать на уборке урожая3
- 4.09.2019, 13:24
- 1,017
Работники нужны в период с сентября по ноябрь.
Минчанам предлагают подработать на уборке урожая в фермерских хозяйствах. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома приглашает поучаствовать в уборке урожая в крестьянских фермерских хозяйствах «Дружба и К» и «АгроЛайнПлюс».
Доставят из Минска к месту работы и обратно автобусом, это бесплатно.
В среднем в день можно заработать 15−20 рублей. Работники нужны в период с сентября по ноябрь.
С начала 2019 года на оплачиваемых общественных работах потрудились более 900 минчан.