В Беларуси может появиться новый бунтующий город 4.09.2019, 13:36

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Иллюстрационное фото onliner.by

Власти придумали новый совместный с китайцами проект.

Жителей Березы совсем не обрадовала информация Березовского райисполкома о планах строительства китайцами мусороперерабатывающего завода, передает «Радыё Рацыя».

Люди считают, что в экологически опасном районе, где зашкаливает онкология, доверять строительство китайцам - верх цинизма:

- Я думаю, что его лучше в Дроздах построить, это лучшее место в Беларуси, и лучший друг китайцев живет там.

- В сфера охраны окружающей среды следует брать за пример все-таки не китайское производство, а европейское.

- Вообще я не слышала, чтобы они что-то сделали в Беларуси хорошее.

- Какое нормальную производство открыли в Березовском районе?

- Как говорят, лучше учиться на чужих ошибках. Но до березовских чиновников народная мудрость не доходит, - возмущаются люди. Если власти пойдут на такой шаг, получат новый бунтующий город, говорят березовчане.