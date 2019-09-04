В Беларуси может появиться новый бунтующий город
- 4.09.2019, 13:36
- 1,441
Власти придумали новый совместный с китайцами проект.
Жителей Березы совсем не обрадовала информация Березовского райисполкома о планах строительства китайцами мусороперерабатывающего завода, передает «Радыё Рацыя».
Люди считают, что в экологически опасном районе, где зашкаливает онкология, доверять строительство китайцам - верх цинизма:
- Я думаю, что его лучше в Дроздах построить, это лучшее место в Беларуси, и лучший друг китайцев живет там.
- В сфера охраны окружающей среды следует брать за пример все-таки не китайское производство, а европейское.
- Вообще я не слышала, чтобы они что-то сделали в Беларуси хорошее.
- Какое нормальную производство открыли в Березовском районе?
- Как говорят, лучше учиться на чужих ошибках. Но до березовских чиновников народная мудрость не доходит, - возмущаются люди. Если власти пойдут на такой шаг, получат новый бунтующий город, говорят березовчане.