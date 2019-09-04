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Вена второй год подряд возглавила рейтинг самых комфортных для жизни городов

  • 4.09.2019, 13:44
Вена второй год подряд возглавила рейтинг самых комфортных для жизни городов

В топ-10 вошли несколько европейских городов.

Столица Австрии Вена второй год подряд сохраняет статус наиболее комфортного и пригодного для жизни города.

Рейтинг Global Liveability Index 2019 составил британский журнал The Economist, сообщает "Европейская правда".

Кроме Вены, из европейских городов в десятку самых комфортных попал также Копенгаген, который занимает 9 строчку.

В целом же первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: Вена, Мельбурн, Сидней, Осака, Калгари, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген, Аделаида.

Наименее пригодным для жизни эксперты признали сирийский Дамаск, который занимает 140 строчку.

При составлении рейтинга эксперты учитывали уровень здравоохранения, образования и культурного развития города, его инфраструктуру и чистоту окружающей среды.


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