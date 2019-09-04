Вена второй год подряд возглавила рейтинг самых комфортных для жизни городов
- 4.09.2019, 13:44
В топ-10 вошли несколько европейских городов.
Столица Австрии Вена второй год подряд сохраняет статус наиболее комфортного и пригодного для жизни города.
Рейтинг Global Liveability Index 2019 составил британский журнал The Economist, сообщает "Европейская правда".
Кроме Вены, из европейских городов в десятку самых комфортных попал также Копенгаген, который занимает 9 строчку.
В целом же первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: Вена, Мельбурн, Сидней, Осака, Калгари, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген, Аделаида.
Наименее пригодным для жизни эксперты признали сирийский Дамаск, который занимает 140 строчку.
При составлении рейтинга эксперты учитывали уровень здравоохранения, образования и культурного развития города, его инфраструктуру и чистоту окружающей среды.