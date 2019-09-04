Фон дер Ляйен представит новый состав Еврокомиссии на следующей неделе
- 4.09.2019, 14:33
Новый состав Еврокомиссии начнет работать с 1 ноября.
Следующая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить свою команду европейских комиссаров в начале следующей недели.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
По данным издания, фон дер Ляйен сообщила о своих планах новоизбранным немецким депутатам Европарламента.
"Похоже, что это произойдет в понедельник, самое позднее во вторник", - сказал один из участников встречи от блока ХДС/ХСС.
Официальный работник команды фон дер Ляйен заявил, что такой срок будет возможным, при условии, что "Италия до тех пор определится", выдвинув своего кандидата в Комиссию.
Фон дер Ляйен заявила на встрече, что в четверг ожидает кандидатуры от Италии, где в разгаре – смена правительства.
Новый состав Еврокомиссии начнет работать с 1 ноября.