Спецоперация Путина 23 Алексей Виноградов, Крым.Реалии

4.09.2019, 14:54

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Потенциального свидетеля по делу МН17 могут передать России?

Владимиру Цемаху, которого международные расследователи называют потенциально главным свидетелем по делу рейса МН17, продлили срок ареста. Сейчас к Цемаху привлечено особое внимание, так как по неофициальным данным он может попасть в список на обмен заключенных с Россией. И тогда он не сможет дать показания в международном суде.

Боевик российских гибридных сил держит игрушку, обнаруженную на месте падения обломков «Боинга», сбитого российской установкой «Бук», в результате чего погибли 298 человек, в том числе 80 детей. Донецкая область, близ села Грабово, 19 июля 2014 года

Владимир Цемах – в 2014 году командир «Славянской бригады противовоздушной обороны» группировки «ДНР» в Снежном. Недалеко от этого города был сбит малайзийский «Боинг».

В расследовании международной организации Bellingcat говорится, что благодаря обнаруженным видеозаписям с участием Владимира Цемаха, можно предположить, что он связан с транспортировкой зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого и был сбит лайнер.

Если это так, то, по мнению расследователей, Цемах – важный свидетель, а возможно и обвиняемый в международном судебном процессе. Сейчас Цемах находится в Киеве – спецслужбы Украины задержали его в собственной квартире в оккупированном Снежном и вывезли его оттуда.

Однако Владимир Цемах может и не попасть на процесс в Нидерланды. Он может стать одним из тех, кого Украина передаст России в обмен на украинских моряков и политзаключенных. В частности, об этом в твиттере написал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

«Ходят слухи, что недавно арестованный Владимир Цемах, который считается ключевым свидетелем MH17, передается России в обмен на украинцев, задержанных Россией. Довольно бесхребетное соглашение украинского правительства, которое повлияет на судебное дело MH17», – пишет Хиггинс.

Rumour is the recently arrested Vladimir Tsemakh, believed to be a key MH17 witness, is being given to Russia in exchange for Ukrainians detained by Russia. A rather spineless deal by the Ukrainian government that will impact the MH17 legal case. https://t.co/ZnrAxlZmSv — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 30, 2019

Журналист Юрий Бутусов 30 августа писал, что затягивание с обменом пленными связано как раз с требованием Путина передать Владимира Цемаха России.

«Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по «Боингу», который начнется в Нидерландах в 2020 году. Суду нужны не только выводы экспертов, но и свидетели. И Цемах может заговорить, если будет вывезен в Нидерланды и получит гарантии убежища. Его выдача в Нидерланды носит для следователей принципиальный характер, именно поэтому он так важен для России, чтобы нанести удар по расследованию, и переложить ответственность на Украину», – считает Юрий Бутусов.

Действительно ли Владимир Цемах может оказаться в списках на обмен с украинской стороны, и требует ли этого Россия? С такими вопросами журналисты обратились к Службе безопасности Украины. Но ответа пока не получило.

Не комментирует ситуацию и адвокат Владимира Цемаха Роман Гонтарев.

«Клиент запретил мне давать комментарии средствам массовой информации. Поэтому, я ничего не могу сказать», – сказал Гонтарев.

Издание «theБабель» сообщает, что в его распоряжении есть текст письма (его подлинность подтвердила нидерландская пресса) главного прокурора Нидерландов, который входит в Совместную следственную группу по расследованию катастрофы МН17 (JIT), к украинским коллегам: «30 августа 2019-го главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке направил письмо украинским коллегам – в Генпрокуратуру. В письме он называет Цемаха подозреваемым по делу и настаивает на том, что «чрезвычайно важно» допросить его силами Совместной следственной группы – проще говоря, прокурор просит не отдавать Цемаха России, которая не позволит следователям общаться с подозреваемым».

«Боинг» – это то, чего в Кремле действительно боятся. Доказательный вердикт международного суда может превратить многих российских руководителей в настоящих военных преступников. И не исключено, что это будут не только ближайшие соратники Путина, но и сам президент России. Поэтому, российские спецслужбы провели свою спецоперацию, считает журналист Виталий Портников. Путин использовал желание президента Украины Владимира Зеленского добиться освобождения украинских заложников. Но в решающий момент он достал из рукава свою крапленую карту.

«Если не будет Цемаха – не будет обмена. И это при том, что ожидания в Украине достигли наивысшего градуса, а Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель начала подготовку к саммиту «нормандской четверки». Теперь Путин выигрывает в любом случае. Освободят Цемаха – прекрасно, ценный свидетель будет в его руках, а между Украиной и Западом появится тень серьезного недоверия», – считает журналист.

Если же не освободят, продолжает Портников, тогда президент Украины продемонстрирует, что обманул ожидания общественности. Путина это тоже устраивает, ему нужен слабый Зеленский.

Тем временем спикер международной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк заявил, что следователи из Нидерландов хотели бы поговорить с Владимиром Цемахом.

Самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 с нидерландского Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто был на борту, в том числе и 80 детей.

По соглашению Украины, на территории которой произошла трагедия, международное расследование – как техническое, так и уголовное – возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших.

Первое из них, техническое, Совета расследований по делам безопасности Нидерландов, установило, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», запущенной с подконтрольной в то время российским гибридным силам территории Донбасса.

Второе, уголовное расследование международной Совместной следственной группы, также пришло к выводу: пусковая установка ЗРК «Бук», ракетой с которой сбили самолет рейса MH17, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде из состава Вооруженных сил России и была доставлена из России на оккупированную часть Донбасса, оттуда осуществила пуск ракеты, а после была возвращена обратно в Россию.

В мире уже не раз призывали Россию признать свою ответственность за уничтожение самолета. Россия постоянно отрицает все результаты расследования.

Алексей Виноградов, Крым.Реалии