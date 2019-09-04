Евро подорожал на торгах в Минске 4.09.2019, 15:01

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Белорусский рубль сдал к российскому рублю и европейской валюте.

Доллар на торгах 4 сентября подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0029, его курс составляет Br2,1161 за $1 (на торгах 3 сентября - Br2,119 за $1).

Евро подорожал на Br0,0095 и стоит Br2,3271 за 1 евро (3 сентября - Br2,3176 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0175 до Br3,1845 за 100 российских рублей (3 сентября - Br3,167).