СМИ: Кличко уволили с должности мэра Киева 13 4.09.2019, 15:11

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Виталий Кличко

Фото с сайта donpress.com

Решение было принято единогласно.

Кабинет министров Украины одобрил предложение об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает УНИАН, об этом сообщил журналистам член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в кулуарах правительства во время заседания Кабмина.

"Это решение принято ... Единственное было объяснение - в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента. Решение было принято единогласно", - сказал он.

Также, по словам Гончаренко, Ульяна Супрун была уволена с должности первого заместителя министра здравоохранения и принят ряд других кадровых вопросов.

По словам нардепа Лещенко, теперь окончательное решение за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал УНИАН, 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой о представлении на увольнение Кличко с должности главы КГГА.

"Согласно закону" О местных государственных администрациях ", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента", - отметил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен на должность председателя Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в июне 2014 года. "Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации", - подчеркнул Рябошапка.

14 августа пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук заявил, что действующий состав Кабинета министров не будет рассматривать вопрос согласования увольнения Кличко с должности главы КГГА. Впоследствии в Офисе президента заявили, что этот вопрос будет рассматривать новое правительство.

Кличко считает антиконституционным действия по избавлению его полномочий председателя КГГА. Он подготовил обращение в Конституционный суд относительно совместительства должностей мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации.