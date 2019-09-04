Топ-10 скидок в магазинах Минска в первую неделю сентября 1 4.09.2019, 15:15

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Ожидаются скидки От 28% до 70%.

По традиции столичные универмаги, магазины и торговые центры города Минска устраивают дни скидок на непродовольственные и продовольственные товары. Myfin.by узнал в каких магазинах будут действовать самые максимальные скидки на этой неделе (2 – 8 сентября 2019).

До 30%

«Торговый дом «На Немиге» – 3 и 4 сентября дает скидку 30% на непродовольственные товары, а также по дисконтным картам в четверг и пятницу.

Магазин «Старт–Х», «1000 мелочей» предоставляет весь сентябрь скидки до 30% на отдельные группы товаров.

«Универмаг Беларусь» с четверга по воскресенье предоставуляет скидку 28% по дисконтным картам на непродовольственные товары, 5% – на продовольственные товары.

До 60% на школьный ассортимент

В «ЦУМ Минск» всю неделю на школьные товары действуют скидки до 50%. А «Универмаг Беларусь» предлагает до 60% скидки на школьные рюкзаки, школьную одежду и обувь, и 40% на отдельный ассортимент школьно-письменных и канцелярских товаров.

До 70%

В Торговом центре «Радзивилловский» с 4 сентября действует скидка до 50% на 200 наименований товаров.

Магазин «Вероника» (одежда, обувь и ювелирные изделия, белье и кожгалантерейную продукцию) дает скидку от 30% до 70% на отдельные группы товаров.

В «Фирменном обувном магазине «Луч» в сентябре стартуют скидки от 20% до 50% на отдельные группы товаров.

В торговой сети «Марко» весь сентябрь действует акция «Сентябрь для двоих» со скидкой 50% на вторую пару обуви в чеке.

Подобную же акцию проводит компания MEGATOP: покупая обувь, галантерею, белье или аксессуары, клиент получает скидку 30%, 50% или 70% на второй товар.

Совместные акции

Компания MEGATOP совместно с Mark Formelle проводит специальную акцию. Покупая обувь, галантерею или аксессуары на сумму от 70 рублей в магазинах MEGATOP, можно получить специальный купон на скидку 10% на покупки в интернет-магазине MARK FORMELLE.

Кроме того, подобная акция действует у MEGATOP с OZ.by со 2 сентября. Совершив покупку в интернет-магазине OZ.by на сумму от 25 рублей, можно получить 10%-ю скидку на покупку обуви и аксессуаров в магазинах MEGATOP.

Действует и обратная схема: приобретая в MEGATOP обувь и галантерею на сумму от 70 рублей, в интернет-магазине OZ.by можно получить скидку по купону в 15%.