Ученые нашли различия в строении мозга собак разных пород 1 4.09.2019, 15:17

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Собака стала первым из одомашненных животных.

Их доместикация предшествовала даже появлению сельского хозяйства. За многие тысячи лет направленное скрещивание, селекция и искусственный отбор превратили их древних предков в сотни разнообразных пород, отличающихся и размером, и анатомией, и характером. Повлиял этот процесс и на мозг собак разных пород. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Neuroscience (перевод - naked-science.ru).

Команда ученых во главе с профессором Гарвардского университета Эйрин Хект (Erin Hecht) использовала МРТ для исследования головного мозга 62 здоровых домашних собак, чистокровных представителей 33 различных пород. И действительно, в его строении обнаружились существенные различия. Так, у миниатюрных круглоголовых лхасских апсо мозг имеет сходную округлую форму, а у собак с вытянутым черепом мозг тоже вытянут, оптимально заполняя черепную коробку. Однако далеко не все различия связаны с анатомией и размерами.

Авторы работы отмечают, что большая вариабельность обнаруживается в областях, связанных с обработкой сигналов обоняния и вкуса. Именно они важны для формирования особенного поведения, свойственного собакам разных «профессий» — будь то сторожевые или охотничьи (достоверная информация об этих специализациях была получена от собаководческого проекта American Kennel Club).

Вообще, у собак оказались сильнее развиты области мозга, определяющие их занятия. Например, размер префронтальной коры, связанной со сложными социальными взаимодействиями и когнитивными функциями, увеличен у животных, предназначенных для выпаса скота, полицейских и военных задач, охоты на птицу и боев. Золотистые ретриверы, которые проявляют отличные способности отслеживания дичи в лесу, демонстрируют развитые области, вовлеченные в координацию, зрение, навигацию в пространстве.

Ученые добавляют, что в исследовании рассматривались лишь домашние животные. Сравнение анатомии мозга у рабочих собак — пастухов, поводырей, полицейских — наверняка продемонстрировало бы еще более заметные различия.