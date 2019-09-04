В Беларуси появились банкоматы, которые не только продают, но и покупают валюту 5 4.09.2019, 15:38

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В Минске установили три таких банкомата.

В Беларуси появились банкоматы, которые не только продают валюту, но и покупают. Терминалы БПС-Сбербанка меняют евро, доллары и российские рубли, пишет tut.by.

В столице установили три таких банкомата, еще по одному — в Национальном аэропорту Минск и в Кобрине. В дальнейшем они появятся в областных и некоторых районных центрах, отмечают в банке.

При этом в банкоматах можно также совершить конвертацию — обменять те же доллары на евро или российские рубли или наоборот. Но есть важный момент: в банкомате должна быть загружена нужная для покупки валюта. Актуальную информацию по наличии валюты в конкретном устройстве можно уточнить в колл-центре банка.

Немаловажный нюанс, что банкомат выдает безналичную сдачу. Эти деньги можно перечислить на карту БПС-Сбербанка, оператору мобильной связи, интернет провайдеру либо направить на благотворительный счет.

При покупке валюты нужно учитывать минимальный номинал доступных для выдачи банкнот — 100 долларов/евро, 1000 российских рублей.

Банкоматы с возможностью проводить валютно-обменные операции установили в центре Минска (отделение на Машерова, 80), а также у станций метро «Восток» (офис банка на улице П. Мстиславца, 13) и «Малиновка» (офис на проспекте Дзержинского, 119). Такое устройство также появилось в Национальном аэропорту Минск и в Кобрине (в ТЦ «Полесье»).