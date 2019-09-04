Символ революции Александр Хоц, kasparov.ru

4.09.2019, 15:50

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АЛЕКСАНДР ХОЦ

Они строят из себя законников, требуют «восприятия» и «личной приязни».

Вы думаете зачем следствие изъяло у Егора Жукова голубую рубашку и керамическую лягушку на обыске в субботу? Чтобы доказать "призывы к экстремизму".

Если бы они нашли ещё и "Чиполлино" с темой революции, то и книжка была бы в "деле". Хотя, о чём гадать? - понравилась и всё. (В ФБК на обыске свистнули кофемашину, у Егора Жукова - забавную безделку).

Читаю обвинение и понимаю: любого можно запихнуть за решётку под такие формулы:

"...испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям" (а чего они хотели, интересно?) "действуя по мотиву идейного невосприятия (!) и личной неприязни (!) к ним, решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности...".

Хороши канцеляризмы..

Какое еще "идейное невосприятие" путинизма? Ненависть к преступному режиму - так и называется. Они почему-то вбили себе в голову, что мы не имеем права на ненависть - к их анти-конституционному строю.

Суть обиды так и рвётся наружу: "Ты меня не уважаешь? Неприязнь испытываешь? - Значит экстремист".

Они строят из себя законников, требуют "восприятия" и "личной приязни".

Ну-ну. Ждите-ждите. "Сюрприз будет".

Александр Хоц, kasparov.ru