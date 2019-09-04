Британец перелетел пролив в «реактивном костюме» 2 4.09.2019, 16:17

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Фото: ВВС One

Мужчина преодолел 1 километр 300 метров через Ла-Манш, что является самым длинным его полетом.

Британский изобретатель Ричард Браунинг перелетел через пролив Солент в “реактивном костюме”. Об этом сообщает Daily Mail (перевод — korrespondent.net).

Мужчина преодолел 1 километр 300 метров, доставив письмо из от замка Херст в Лимингтоне в форт Альберт на острове Уайт. Это перелет стал самым продолжительным для его костюма “Железного человека”.

Конструкция оснащена пятью газотурбинными двигателями общей мощностью в 1000 лошадиных сил. Костюм развивает скорость до 89 километров в час.

Браунинг разработал костюм Gravity в 2017 году по подобию костюма героя Тони Старка из "Железного человека". Свое изобретение мужчина выставил на продажу. Также британец собирается создать целую серию таких костюмов, чтобы устроить соревнования.