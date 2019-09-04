Свежая фраза Лукашенко, которая исчезла из стенограммы пресс-службы

Свежая фраза Лукашенко, которая исчезла из стенограммы пресс-службы15
- 4.09.2019, 16:29
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Куда-то делась «прыть».
Во время совещания с правительством по «актуальным вопросам развития экономики» Лукашенко снова заговорил о предстоящем испытании, пишет «Салідарнасць».
— Я не единожды говорил, что нынешний и следующий — это годы особые — «парламентских» и «президентских выборов». Мы сдаем экзамен. Поэтому везде мы должны подтянуться, как следует, - сказал диктатор.
Так эта цитата звучит в сюжете агентства БелТА и на сайте пресс-службы Лукашенко. В оригинале, судя по сюжету на телеканале ОНТ, свой посыл правитель закончил фразой: «И показать свою прыть».
Остается только догадываться о причинах исчезновения фразы. Возможно, она стала жертвой редактуры без всякого умысла. А может с прытью у властей дела действительно идут не очень, как ранее об этом рассказал экономист Борис Желиба.