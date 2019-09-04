Свежая фраза Лукашенко, которая исчезла из стенограммы пресс-службы 15 4.09.2019, 16:29

5,587

Фото: БЕЛТА

Куда-то делась «прыть».

Во время совещания с правительством по «актуальным вопросам развития экономики» Лукашенко снова заговорил о предстоящем испытании, пишет «Салідарнасць».

— Я не единожды говорил, что нынешний и следующий — это годы особые — «парламентских» и «президентских выборов». Мы сдаем экзамен. Поэтому везде мы должны подтянуться, как следует, - сказал диктатор.

Так эта цитата звучит в сюжете агентства БелТА и на сайте пресс-службы Лукашенко. В оригинале, судя по сюжету на телеканале ОНТ, свой посыл правитель закончил фразой: «И показать свою прыть».

Остается только догадываться о причинах исчезновения фразы. Возможно, она стала жертвой редактуры без всякого умысла. А может с прытью у властей дела действительно идут не очень, как ранее об этом рассказал экономист Борис Желиба.