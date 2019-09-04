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Что ураган «Дориан» натворил на Багамских островах

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  • 4.09.2019, 16:36
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Что ураган «Дориан» натворил на Багамских островах
Фото: EPA

Шокирующее фото разрушений.

В сети появляются первые фотографии разрушений от урагана «Дориан», который последние сутки находился над Багамскими островами, пишет korrespondent.net.

Сильнейшее затопление жилых территорий, поврежденные, а порой и снесенные «под ноль» постройки и размытые дороги - вот неполный список того, что принесла стихия на острова.

На подходе к Багамам «Дориан» набрал максимальную силу - ему присвоили пятую категорию. Вместо того, чтобы продвинуться дальше - к юго-восточному побережью США, ураган на 18 часов задержался на Багамах, где вскоре начал ослабевать.

Сейчас Дориан медленно движется в сторону американского материка в северо-северо-западном направлении, однако Космическое побережье он, по прогнозам, почти не зацепит.

Фото: EPA

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