Россияне стали меньше есть 4 4.09.2019, 16:55

За 5 лет потребление продуктов питания рухнуло на 11%.

В то время как Росстат отчитывается об увеличении розничного товарооборота, россияне сокращают потребление продуктов питания, пишет finanz.ru.

Если считать покупки продовольствия не в денежном выражении (на что влияет инфляция), а в физическом объеме (килограммах), то конец 2018 года граждане РФ потребляли на 11% продуктов, чем в последнем докризисном 2013 году, подсчитали эксперты «Центра развития» ВШЭ.

Обвальное падение потребления еды состоялось в 2015-16 гг - на 9% и 5,2% соответственно. В последующие два года россияне стали есть больше, однако прирост - на 3,2% за два года - компенсировал лишь треть от «шока» первых двух лет кризиса.

По сравнению с 2013 годом россияне сократили потребление рыбы на 0,6 килограмма на человека в год - до 21,7 кг.

Фруктов и ягод люди стали есть меньше на 3,9 килограмма на человек в год - 73,7 кг. Потребление молочных продуктов сократилось в среднем на 1,8%, или 4,8 килограмма на человека ежегодно (265,5 кг), сахара - на 300 гр в среднем подушевом пересчете (-0,9%, 31,3 кг в год).

Даже картофеля россияне стали есть меньше: в 2013 году это было в среднем 60,6 кг на человека в год, а в прошлом - 58,7 кг.

Впрочем, одновременно на 5,4%, или 4,6 килограмма в год, выросло потребления мяса и мясных продуктов.

«Снижение в среднедушевом рационе населения фруктов в значительной степени за счет соков) сопровождалось увеличением потребления овощей на 7,6 кг. Увеличение наблюдалось по огурцам и помидорам, корнеплодам, луку и чесноку, арбузам и дыням, а также бахчевым и прочим овощам», - констатирует замдиректора «Центра развития» ВШЭ Светлана Мисихина.

Чтобы сохранить энергетическую ценность питания при снижении реальных расходов на него, люди оптимизируют свое потребительское поведение, например, покупая товары по акциям и со скидками, добавляет она.

В 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, тогда как в 2016 году она составляла 41%. «Это распространяется и на продукты питания: доля респондентов, переключающихся на более доступные (в том числе приобретаемые по акциям) продовольственные товары, увеличивалась», - отмечает Мисихина.