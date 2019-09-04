В Минске во 2-м классе - 37 человек 2 4.09.2019, 17:08

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Иллюстрационное фото

Какими нормами по наполняемости классов руководствуются в школах.

30 августа родители учеников из 2-го «А» средней школы № 61 в Минске пришли на собрание и узнали: к ним в класс придет еще один человек. В итоге в нем будет учиться 37 детей. «Можно ли в младших классах обучать такое количество детей? Неужели нет ограничений?» — задают вопросы родители второклассников. Tut.by попытался разобраться, какие сегодня существуют нормы.

Школа № 61 в Минске построена относительно недавно — всего пять лет назад. Согласно информации на сайте учебного учреждения, сюда ходят дети, которые живут на улицах Кирилла Туровского, Петра Мстиславца, Франциска Скорины. Всего — 27 домов.

Внучка Светланы живет на одной из этих улиц, к школе она относится по прописке. В первом классе вместе с ней учились 35 ребят. В этом году 2-й «А» пополнился еще одним человеком. В параллельных классах ситуация схожая, говорит Светлана: в них тоже около 35 человек.

— Как один преподаватель может научить такое количество детей? Да хотя бы удержать их внимание? Как формируются классы? Где нормы их наполнения? А безопасность? — вопросов у Светланы больше, чем ответов на них.

Примерно эти же вопросы она адресовала преподавательнице класса, в котором учится ее внучка. По словам Светланы, учительница ответила: с таким количеством детей она справляется.

— Но детям не хватает шкафчиков, в которых они могут хранить свои вещи. На физкультуру они переодеваются прямо в учебном помещении.

Количество детей в классе регулируется Кодексом Республики Беларусь об образовании. В статье 158-й написано: в 1−4-х классах число учеников не должно превышать 20 человек, в 5−11-х — не более 25. Санитарные нормы и правила, принятые в 2012 году, эту статью уточняют. Согласно им, на каждого ребенка в классе должно приходиться не менее двух квадратных метров. Это значит, учебное помещение для 20 человек не может быть меньше 40 квадратных метров.

Проблема переполненности классов касается не только минской школы № 61. Например, в одном из седьмых классов школы № 93, которую 2-го сентября открыл Александр Лукашенко, будут учиться 34 человека. В этом году в Бресте построили новую школу — самую большую в Брестской области. В ней было создано 18 первых классов, куда пошли 500 детей. То есть по 27−28 человек в каждый.

В минской школе № 2, которая начала работать в микрорайоне Сухарево, ситуация схожая: во вторые классы пришли учиться 27−28 человек. Но на третий день один из них расформировали, добавив в уже существущие по пять человек. В итоге на одного учителя приходится 32 малыша.

— Эта школа — новостройка, — объясняет в телефонном разговоре директор школы № 61 Ирина Цубикова. — Она — одна на большой микрорайон. И 30 лет назад школы-новостройки сталкивались с этой проблемой. А если у детей будет вторая смена, родители напишут еще одну жалобу.

В вопросе наполняемости классов Министерство образования придерживается прежде всего санитарных правил.

— Мы придерживаемся норм санитарных правил, — комментирует пресс-служба Минобразования. — По этим правилам, на одного учащегося должно приходиться не менее двух квадратных метров учебного помещения. Если помещение позволяет посадить 37 детей, значит, в густонаселенных районах школы будут так делать, чтобы удовлетворить потребность в шаговой доступности к учреждению образования.

В новом Кодексе об образовании, который вскоре должен поступить депутатам на рассмотрение, норма о количестве учеников в классе исчезнет, добавили в пресс-службе.

К слову, Светлана, бабушка второклассницы из минской школы № 61, написала обращение в школу, Министерство образования и прокуратуру. 3 сентября директор собрала родителей, чтобы объяснить им ситуацию с наполняемостью классов. 37-го ученика во 2-м «А» не будет.