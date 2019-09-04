Кличко будет снова баллотироваться на выборах мэра Киева 4.09.2019, 17:58

Виталий Кличко

Он хочет завершить начатые проекты.

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что планирует снова баллотироваться на пост мэра столицы на следующих местных выборах, пишет zn.ua.

"Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что многие изменения, проекты, которые мы начали, я должен реализовать", - сказал он на брифинге в среду.

По его словам, основная задача мэра в быстрой реализации реформ в столице.

Напомним, сегодня Кабмин согласовал увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко и направил соответственное представление правительства на подпись президенту Зеленскому.

В ответ Виталий Кличко заявил, что считает такое решение неконституционным, а уволить его могут только киевляне.

В августе 2019 года депутаты Верховной Рады VIII созыва обратились в Конституционный суд за официальным толкованием положений Конституции о местном самоуправлении и государственной власти в Киеве. Ссылаясь на решение КСУ от 2003 года, по которому избранный киевлянами мэр города должен быть назначен и главой КГГА, 51 депутат попросил "раз и навсегда" урегулировать вопрос о киевском мэре и главе КГГА. Также в обращении идет речь о сворачивании реформы децентрализации и лишении столицы самоуправления. Решения по поводу обращения Конституционный суд еще не выносил.

Отметим, что в Киеве на пост главы КГГА, как правило, президенты назначали избранных мэров. Исключениями были только Иван Салий, который возглавил КГГА при президенте Леониде Кравчуке в 1993 году, не будучи мэром, а также Александр Попов, назначенный Виктором Януковичем осенью 2010 года вместо Леонида Черновецкого.

У президента Владимира Зеленского хотят назначить новым главой Киевской городской госадминистрации бывшего гендиректора телеканала "1+1" Александра Ткаченко.