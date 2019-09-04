В оккупированной Ясиноватой сгорел дом главаря «МВД ДНР» 6 4.09.2019, 18:18

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Опубликовано видео.

Волонтеры фонда Вернись живым обнародовали видео пожара в доме главаря так называемого «МВД» пророссийской террористической организации «ДНР» Алексея Дикого в оккупированной РФ Ясиноватой, передает «Новое время».

Как сообщается, опубликованные кадры были сняты еще до объявления перемирия.

«Обычно оккупанты во всех своих бедах обвиняют украинские ДРГ, но не в этот раз. Такой наглости они не ожидали, поэтому решили вообще замолчать этот факт. Благодаря людям, которые помогают нашему фонду, военные могли снять на видео результат непревзойденной операции», — говорится в сообщении.

Пострадал ли сам Дикий в результате пожара, не уточняется.