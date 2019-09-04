У брестчан перед приездом Лукашенко отбирают оружие 25 4.09.2019, 18:26

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Тем, кого нет дома и не сдаст, могут опечатать квартиры.

Накануне празднования 1000-летия Бреста у горожан изымают оружие. Об этом в своем аккаунте в Фейсбуке написал местный блогер Сергей Петрухин.

По его словам, одна из жительниц Бреста написала, что ей позвонил сотрудник милиции и сообщил о необходимости опечатать сейф, в котором ее муж хранит охотничье ружье. Женщина сказала, что находится на даче и приехать не может. В ответ она услышала, что в таком случае опечатают ее квартиру и туда будет нельзя заходить до 9 сентября.

"Я позвонила дежурному Московского района города Бреста, и он подтвердил — до 8 утра все гладкоствольное оружие должно быть временно изъято, а нарезное опечатано", — рассказала брестчанка.

В пресс-службе МВД журналистам tut.by подтвердили, что накануне праздника у брестчан решили забрать гладкоствольное оружие, а нарезное — опечатать. По словам официального представителя МВД Ольги Чемодановой, это делается для безопасности граждан во время массовых мероприятий.

6-8 сентября в Бресте будут праздновать 1000-летие города. В один из дней здесь ждут диктатора.