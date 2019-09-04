Соболенко — Турсунову: Кажется, что мы сошли с ума 9 4.09.2019, 19:05

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Арина Соболенко

Первая ракетка Беларуси эмоционально обратилась к своему бывшему тренеру.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обратилась к своему бывшему тренеру Дмитрию Турсунову с эмоциональным письмом.

- Нашла несколько лучших снимков с Дмитрием... Я просто хочу сказать, что я не знаю, что происходит — кажется, что мы сошли с ума. В один момент все хорошо, а на другой день мы оба хотим поубивать друг друга! Я люблю его как тренера и доверяю ему больше, чем другим! И я чувствую, что мы можем расти вместе и достигать наших целей! И я не хочу видеть кого-то другого рядом со мной. А он продолжает говорить: "Я не чувствую, что ты действительно нуждаешься во мне". Блин, Ди, я действительно в тебе нуждаюсь! Но мне нужен тот Дмитрий, который был в начале наших отношений. Сильный, умный, спокойный. Я не знаю... Настоящий мужчина, настоящий тренер. Я знаю, что некоторые люди подумают: "Кто?! Дмитрий? Сообразительный, сильный и спокойный? Нет, это невозможно". Но я знаю настоящего тебя, мы через многое прошли вместе. И после того, как оказались в больнице, когда с Джейсоном случилось что-то странное, и я действительно боялась, что с ним случилось что-то опасное, я смотрела на вас, ребята, и понимала: "Вы — моя опора. И я не хочу вас терять". Просто хотела сказать это. Я знаю, это звучит странно... Будто мы пара, вместе уже лет 30. Но я думаю, что отношения между игроком и тренером примерно такие же. Я не знаю, вероятно, он убьет меня после того, как прочитает это. Прежде, чем убить меня, просто хочу извиниться! Я написала это в 23.45, так что, может быть, здесь слишком много эмоций, — написала Соболенко в инстаграме.