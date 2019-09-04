Сигареты в досках: находчивый белорус протестировал литовскую таможню 4.09.2019, 19:19

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Белорусские контрабандные сигареты прячут даже в досках / facebook.com/Lietuvosmuitine

Белорус удивил литовских таможенников.

Литовские таможенники поместили на своей странице в Facebook видео проверки автомобиля белоруса, в котором нашли многочисленные тайники. Почти все они были пусты! По этой причине литовцы и решили, что поездка контрабандиста на стареньком VW Passat была пробной. Если бы получилось проехать без проблем, в следующую поездку вся машина могла бы быть наполнена контрабандой. А так в тайниках в колёсах нашли только 14 пачек сигарет.

Интересно, что перед поездкой в Литву белорус «тестировал» польских пограничников. Правда, литовцы не сообщили, какой был результат.