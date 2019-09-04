Польша потратит на модернизацию армии почти €42,4 миллиарда 2 4.09.2019, 20:17

Для ВВС Польши будут закуплены 32 американских истребителя F-35, «невидимые» для российских систем ПВО.

Польша намерена до 2026 года потратить на техническую модернизацию армии почти 42,4 млрд евро. Об этом сообщил глава польского Минобороны Мариуш Блащак в среду, 4 сентября, выступая на Международной отраслевой выставке оборонной промышленности в польском городе Кельце. Министр назвал эту сумму, которую предусматривает утвержденный им план, рекордной, пояснив, что средства пойдут на приобретение военной техники.

В частности, для военно-воздушных сил Польши будут закуплены 32 американских истребителя F-35, сообщил Блащак. Он отметил, что эти самолеты "невидимы" для российских систем ПВО, передает радиостанция Polskie Radio, заявил глава польского Минобороны.

Оборонное ведомство Польши уже подписало пять контрактов, на основании которых польская армия получит, в частности, командные машины на базе транспортеров Rosomak, новые приборы ночного видения и термальные прицелы. Варшава обратилась также с запросами к Вашингтону о возможности покупки противотанковых ракетных комплексов Javelin и пяти военно-транспортных самолетов Hercules. Конгресс США уже дал согласие на сделку, отметил Блащак.