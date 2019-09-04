Станислав Шушкевич: Белорусам нужно объединиться и выйти многими тысячами 4 4.09.2019, 20:35

1,385

Станислав Шушкевич

Когда мы перестанем забывать о своем достоинстве, наши дела исправятся!

Первый руководитель суверенной Беларуси Станислав Шушкевичоткровенно обсудил с Сергеем Тихановским на канале «Страна Для Жизни» вопросы развала СССР, отказ от ядерного оружия, импичмент Лукашенко, проведение выборов в Беларуси и ответил на самый главный вопрос: что нужно изменить, чтобы реально жить в стране для жизни?

Интервью тезисно:

- Сегодня чиновники отобраны: это угодники и льстецы. Их можно поставить с одной должности на другую и ничего не изменится. Принципы демократии сейчас не работают в Беларуси. Чтобы изменился экономический строй общества, ведь он зависит от политической системы, нужно чтобы умные люди пришли к власти.

- Нужно дать возможность белорусам самим решать как им жить, как обходиться с гостями. Но у нас нет этого и у нас нет права выбора с 1996 года. Свободы без жертв не бывает. Стране нужен герой.

- Нужно объединиться, нужно выйти многими тысячами и не один раз. Нужно победить страх. Если нас будет много, страх пропадет. И тогда будет результат. Мерзость не может долго уживаться с сознанием людей.

- Историк, который не знает, что Франциск Скорина не мог гулять по Санкт-Петербургу – не может быть историком. В Беларуси мало образованных людей и поэтому нет интеллигенции. «Президент» тому пример.

- Кроме того, очень много образованных людей уехало из страны работать за границу. Это личный выбор каждого человека, но это большая проблема для страны.

- СССР спасти уже было нельзя. Он окончательно развалился когда был путч 19 августа 1991 года. Страна перестала быть управляемой и империя рухнула. Это был результат различных процессов.

- Иметь ядерное оружие очень накладно и опасно для небольшого государства. Отказаться от него – это правильное решение. Мы получили после 59 миллионов долларов компенсации.

- Мы живем 25 лет в условиях принудительной русификации. Восхваляется русский мир. Россия вкладывает огромные деньги в это. Беларуси нужна государственная политика возрождения белорусского языка.

- Когда мы перестанем забывать о своем достоинстве, наши дела исправятся!