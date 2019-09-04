Саснович и Кужмова в полуфинале US Open сыграют с Азаренко и Барти

Саснович и Кужмова в полуфинале US Open сыграют с Азаренко и Барти2
- 4.09.2019, 21:01
Призовой фонд турнира – 57 000 000 долларов.
Белоруска Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова вышли в полуфинал парного разряда US Open, передает pressball.by.
В матче 1/4 финала они обыграли посеяную под третьим номером пару Габриэла Дабровски/Сюй Ифань — 2:6, 6:3, 6:3.
Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай) — Александра Саснович (Беларусь)/Виктория Кужмова (Словакия) — 6:2, 3:6, 3:6
За выход в финал Саснович и Кужмова поспорят с белоруской Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти.