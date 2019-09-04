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Саснович и Кужмова в полуфинале US Open сыграют с Азаренко и Барти

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  • 4.09.2019, 21:01
Саснович и Кужмова в полуфинале US Open сыграют с Азаренко и Барти
Александра Саснович

Призовой фонд турнира – 57 000 000 долларов.

Белоруска Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова вышли в полуфинал парного разряда US Open, передает pressball.by.

В матче 1/4 финала они обыграли посеяную под третьим номером пару Габриэла Дабровски/Сюй Ифань — 2:6, 6:3, 6:3.

Габриэла Дабровски (Канада)/Сюй Ифань (Китай) — Александра Саснович (Беларусь)/Виктория Кужмова (Словакия) — 6:2, 3:6, 3:6

За выход в финал Саснович и Кужмова поспорят с белоруской Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти.


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