Курица — не птица 5 Антон Орехъ

4.09.2019, 21:19

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Антон Орехъ

Чем отличается освобождение от оккупации.

Вот буквально только-только сам вернулся из Болгарии. И близоруко не заметил коварства братушек, которые теперь отрицают роль Советского Союза в освобождении народов Европы. Та самая Болгария, которая «не заграница», потому что «курица – не птица».

Болгария, которую наши родители с ухмылкой называли «16-ой республикой», и в которой следы того времени всё еще чувствуются. Кстати! А вам было бы приятно, если бы кто-то с ухмылкой называл РФ «16-ой республикой», «51-м штатом» или какой-нибудь «9-ой провинцией». Чисто шутя, промежду прочим? Россиянам точно было бы неприятно. И мне неприятно. А болгарам должно быть приятно. Болгары искажают историю – так россияне говорят. И поляки искажают, и чехи, и венгры – да все, сволочи, искажают! Все против россиян!

Никогда не задумывались, почему вдруг так вышло? Может, была причина? Причина, конечно, была — и есть. И в словах болгарского МИДа эта причина очевидно звучит – простите за длинную цитату: «Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах». И что же в этих словах не так? Вклад СССР в разгром нацизма не отрицается. Но в полном смысле освобождением народов Восточной Европы это не было. Потому что на смену одной оккупации пришла другая – какая же это свобода? Формально имея независимость, все эти страны 45 лет были в полном подчинении Советского Союза. Никакой самостоятельной внешней политики у них фактически не было, несмотря на периодическое фрондерство отдельных лидеров. А когда они пытались что-то изменить внутри страны, то Советский Союз просто посылал к ним танки, как в Будапешт и Прагу. Послал бы и в Варшаву, но Ярузельский оказался хитрее и вместо советского военного положения Польша получила собственное.

Болгарские деньги печатали на фабрике Гознака, а военная форма болгарской армии отличалась от советской разве что погонами и кокардами – какая же это независимость? Гитлеровская оккупация – страшная вещь. Но она длилась всего шесть лет, и живых свидетелей осталось немного. А полвека советской оккупации помнят слишком многие. Только россияне сами не хотят этого признавать. Россиянам с детства рассказывают только про военные победы и многочисленные жертвы советских солдат в боях за освобождение Восточной Европы. И если бы тогда, в 1945, прогнав Гитлера, Красная Армия вернулась домой, а освобожденным народам дали возможность самим решать, как им жить, история пошла бы совсем другой дорогой и народы эти до сих пор говорили бы нам спасибо. Но россияне относились к ним с презрением и считали вассалами. За что теперь и получаем ото всех плевки.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»