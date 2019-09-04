Лукашенко — Засю о поездке в Варшаву: Что соседи от нас требуют? 12 4.09.2019, 21:42

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Лукашенко попросил Зася высказать свою позицию по итогам ряда международных встреч.

Визит Госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася в Варшаву по приглашению советника Трампа поможет понять, чего соседи ждут от Беларуси.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время встречи с Государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем, сообщает пресс-служба диктатора.

На встрече правитель поднял несколько тем: вопросы безопасности внутри и вне страны, международное сотрудничество по этим вопросам.

Лукашенко попросил Станислава Зася высказать свою позицию по итогам ряда международных встреч, в том числе прошедшего визита в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и последующих переговоров в Варшаве. По мнению правителя, итоги поездки в Польшу помогут понять, чего соседи ждут от Беларуси.

— Тут скрывать нам нечего. Чтобы не было разных домыслов после визита помощника президента США Джона Болтона в Беларусь и переговоров, которые были продолжены в Варшаве по вопросам безопасности, где присутствовали ваши коллеги. Я вас просил осмыслить все эти переговоры здесь и там, высказать также в заключение всего свою позицию. Возможно, она станет позицией нашей страны. То есть что происходило в Варшаве, какие акценты, что соседи от нас требуют и просят — и балтийские страны, и Польша, и Украина. Может, мы где-то не так поступаем и так далее, — определил тему для разговора Лукашенко.

Лукашенко также предложил Госсекретарю оценить ситуацию с вопросами безопасности граждан внутри страны.

— И в связи с этим с работой правоохранительных органов, особенно КГБ, Министерства обороны, ну и милиции, которые обеспечивают эту безопасность в стране, — сказал диктатор.