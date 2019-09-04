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Артемий Троицкий в Минске: Вы - белорусы, и никакие русские для вас не авторитет

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  • 4.09.2019, 22:54
  • 3,112
Артемий Троицкий в Минске: Вы - белорусы, и никакие русские для вас не авторитет
Артемий Троицкий

Зал встретил фразу российского публициста аплодисментами.

Известный российский публицист, блогер, музыкальный критик, один из первых пропагандистов рок-музыки в Советском Союзе Артемий Троицкий провел в Минске открытую встречу в «Хилтоне», на которой высказался о белорусах и россиянах.

Комментируя, как иногда белорусы говорят, что им надоела российская тема, Троицкий призвал: «А зачем российское? Вы - белорусы, и никакие русские для вас не авторитет, ни старший брат, никто».

Видеозапись с этими словами прислали «Радыё Свабода» присутствующие на встрече с Троицким в Минске.

Эту фразу зал встретил аплодисментами.

У Артемия Троицкого жена - уроженка Беларуси. Несколько лет назад в интервью Троицкий говорил:

- Всегда считал, что рано или поздно, так или иначе, но Беларусь обязательно выйдет на прямую европейскую дорогу. Моя жена Вера - гражданка Республики Беларусь, и одно время она хотела поменять белорусское гражданство на российское, поскольку я - гражданин России, дети у нас - граждане России. И я ее всегда отговаривал от этого и говорил: «Вера, что будет с Россией, я не имею представления, и очень может быть, что ничего хорошего не будет, а вот твоя родная страна Беларусь рано или поздно будет в полном порядке. Так что сохрани свое первоначальное гражданство».


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