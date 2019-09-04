Новая экономическая эра для Украины 3 Олег Гаврилишин

4.09.2019, 22:04

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Как Зеленский реформирует украинскую экономику.

Начало экономической политики Офиса президента Зеленского выглядит обнадеживающим. Спикеры одобрили много направлений, которые мы, профессиональные экономисты, считаем выгодным для экономики, и которые, по нашему мнению, будут способствовать интеграции Украины в глобальные рынки. Воплощение неолиберальных реформ — от приватизации до открытия рынка земли — должны вывести страну из исторической изоляции тусклой советской сферы и позволят заявить о себе как о значимом игроке в Европе. Ожидать, что чудо случится за ночь, не стоит, однако стабильное улучшение экономического роста, которое уже начало проявляться, должно позволить перейти на европейский уровень жизни.

Что касается важных элементов политики, то ни один из них не является настолько важным, как желание бороться с коррупцией, ставшее фундаментальным для политического успеха Зеленского. Новый президент, кажется, решительно настроен относительно значительных чисток в судебных, прокурорских и полицейских рядах. Многие губернаторы были уволены, а многочисленные чиновники, причастные к контрабанде, отстранены. Директивы по изменению регулятивных норм, способствующих корпоративному рейдерству, является еще одним перспективным началом.

Фокус на диджитализации — также многообещающий сигнал. Новая команда хочет максимально задействовать цифровые процессы для взаимодействия граждан с правительством, и это должно значительно усилить прозрачность и уменьшить возможности для взяточничества. Упрощение бюрократических процессов должно облегчить и ведение бизнеса. Прогресс в этой сфере способен вывести Украину на первый план и дальше как регионального лидера. Продвижение цифровой экономики в дальнейшем стимулировало бы и без того динамичный национальный ИТ-сектор.

Если оценивать ситуацию более широко, то больше всего радует позиция Офиса по поддержке сотрудничества с МВФ. Такое сотрудничество гарантирует, что эффективный бюджет и фискальная политика получат поддержку, а повестка дня экономической реформы будет воплощаться. Сотрудничество с МВФ обеспечит поддержку Украине на следующие годы, когда страна столкнется с бременем обслуживания своего значительного долга. Гривна уже указывает на повышение уверенности на рынке, поскольку крепнет относительно иностранных валют. Такие международные институты как Всемирный банк и ЕБРР, так же как и правительственные институты ЕС или США в общем воспринимают сотрудничество с МВФ как условие предоставления инвестиционной поддержки. Частные инвесторы также видят в сотрудничестве с МВФ индикатор здоровой экономической политики и меньшие риски для инвестиций.

Особенно смело и очень утешительно выглядит провозглашение Офисом президента своих намерений открыть до конца этого года рынок сельскохозяйственных земель. 18 лет продление моратория на продажу земли буксовало потенциально один из самых многообещающих секторов экономики. Это снижало потенциальные доходы миллионам обедневших владельцев. А также, что наиболее критично, такое положение вещей эффективно блокировало развитие малых и средних ферм, так же как инвестиции в сельское хозяйство. Снятие этой блокады высвободит потенциальную силу для роста и поможет в продвижении одного из самых бедных сегментов общества.

Еще один важный компонент экономической реформы — оживление приватизации государственных предприятий. Министерства уже формируют списки госкомпаний, которые стоит приватизировать. Многие из них работают неэффективно и опустошают государственный кошелек. Многие из них являются убыточными из-за действий коррупционного руководства. Закрытие некоторых из них и приватизация большинства обеспечит бюджетное облегчение и потенциал для превращения этих предприятий в производительные. Зато крайне стратегически важным предприятиям вроде Нафтогаза необходимо оставаться в государственной собственности, что не исключает приватизацию его нестратегических компонентов.

Особое значение имеет намерение восстановить динамический частный банковский сектор. Система предоставления кредитов сейчас затруднена из-за доминирования государственных банков, что стало результатом предыдущей чистки сектора. Устранив предыдущее, часто коррумпированное руководство и рефинансировав важные банки, сейчас они снова готовы к приватизации. К счастью, иностранный капитал можно проследить. С введением частного управления и банковской экспертизы, жизненно необходимая финансовая поддержка бизнеса и розничной деятельности на надежных коммерческих условиях может быть восстановлена.

Заключительным элементом является отказ Офиса от популизма опустить цены на газ ниже рыночного уровня. Такой политики придерживались многие десятилетия, что имело большие негативные последствия в виде создания неэффективной и зависимой от импорта энергоносителей экономики. В дополнение, двухуровневое ценообразование, предназначенное для субсидирования населения, в значительной степени способствовало уровню коррупции через схемы арбитражного ценообразования, так же как и большому бюджетному дефициту. И хотя при Порошенко такая политика была в основном отвергнута, субсидии остались, а политики-популисты в дальнейшем поддерживали изменения, которые имели бы катастрофические последствия.

Поэтому если очень позитивные заявления Офиса президента Зеленского перейдут в действия, это откроет новую эру экономического роста и возможностей для Украины. Но главное двигаться быстро, воплощать эти и другие политики, не подражая предыдущим «реформаторам», которые языками чесали, а дела не двигали. Время пришло.

Олег Гаврилишин, Atlantic Council (перевод - «Новое время»)