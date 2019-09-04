Белорусы будут компенсировать 50% затрат на повышение энергоэффективности дома 9 4.09.2019, 22:10

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Подписан соответствующий указ.

В Беларуси жители многоквартирных домов будут компенсировать 50% затрат на повышение энергоэффективности дома. Соответствующие нормы закрепил Александр Лукашенко своим указом №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов", пишет tut.by.

В этом документе определяются условия и механизмы участия собственников жилых и нежилых помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий. Согласно указу, решение о проведении таких мероприятий на добровольной основе принимает общее собрание участников совместного домовладения, если за него проголосовали собственники, владеющие более чем двумя третями голосов. Причем в финансировании может быть долевое участие бюджета и собственников. Также разрешено привлекать на эти цели другие источники, в том числе займы от международных кредитно-финансовых организаций.

Компенсировать расходы собственники будут только после завершения работ. Размер компенсации будет определяться соответственно доле каждого собственника в общей площади жилых и (или) нежилых помещений.

Собственники нежилых помещений, встроенных в многоквартирные жилые дома, должны будут компенсировать затраты полностью ежемесячно равными долями в течение 3 лет. Для владельцев жилья предусматривается компенсация не менее 50% расходов ежемесячно равными долями в течение 10 лет. Местные исполнительные и распорядительные органы получили право продлевать срок компенсации до 15 лет для социально уязвимых и малообеспеченных граждан.