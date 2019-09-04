УКС предложил квартиры с отделкой по $842 за метр в Чижовке 2 4.09.2019, 22:46

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Автор: Николай Градюшко

Но не для всех.

УКС Заводского района Минска продолжает возведение 15-этажного двухподъездного жилого дома в районе пересечения улиц Столбцовской и Копыльской в Чижовке. Первую проектную декларацию застройщик опубликовал еще в феврале 2019 года. Тогда на стадии котлована всем желающим предлагались квартиры по цене от 2200 рублей ($1015 по курсу) за квадратный метр. Позже в продажу «выбрасывали» еще несколько партий квартир, а вчера в «Минском курьере» была размещена декларация для дольщиков из числа очередников. Само собой, «квадраты» для этой категории граждан продаются значительно дешевле, пишет «Онлайнер».

По настоящей декларации очередникам предложены 53 квартиры: 10 однокомнатных площадью 43,75 кв. м и 43 двухкомнатные площадью от 69,11 до 73,37 кв. м. Стоимость квадратного метра составляет 1785 рублей ($842 по курсу Нацбанка на 4 сентября). Выходит, «однушка» обойдется очередникам в $36 837 по курсу, а «двушка» площадью 69,11 кв. м — в $58 191. Тоже недешево, но надо учесть, что квартиры сдаются с отделкой. Перевозить мебель и жить можно будет сразу после получения ключей.

Важный нюанс — направлять очередников на строительство этих квартир будут районные администрации, которые ведут учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан.

Дом должны сдать не позже апреля 2020 года. В перспективе жилой комплекс УКСа в границах Столбцовской — Копыльской — Уборевича будет состоять из трех жилых домов: две 10-этажки, одна 15-этажка и отдельно стоящий пятиуровневый паркинг на 300 машино-мест. В квартале будет 479 квартир.