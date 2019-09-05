Палата общин отказала Джонсону в досрочных выборах 1 5.09.2019, 7:35

1,324

ФОТО: AFP 2018 / KIRSTY WIGGLESWORTH

Премьер Британии настаивает на выборах 15 октября.

Палата общин Великобритании в среду, 4 сентября, отклонила предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести 15 октября досрочные выборы.

Сразу после того, как Палата общин в среду вечером проголосовала за свой законопроект, Борис Джонсон, как и обещал ранее, официально предложил срочно провести внеочередные выборы. При этом премьер хотел бы провести выборы 15 октября, за два дня до саммита ЕС, на котором будет решаться вопрос о «брексите», сообщает ВВС.

«Пусть страна решает, кто - лидер оппозиции или я - поедет в октябре в Брюссель решать этот вопрос», - сказал Джонсон, который несколько раз в последние три дня заявлял, что сам он ни при каких условиях не будет просить ЕС об отсрочке.

Опасения «нечестной игры»

Однако оппозиция, которая теперь уверенно контролирует положение, отказала Джонсону.

«Цель этого предложения премьера - нечестная игра, недостойная его должности. Это предложение о такой дате выборов немного напоминает яблоко, предложенное Белоснежке Злой королевой. То, что нам предлагают - это не яблоко и даже не выборы, это - яд выхода без соглашения», - заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Оппозиционеры опасаются, что если выборы пройдут до 31 октября, то Джонсон может на них выиграть и тут же отменить решение просить об отсрочке, то есть все же довести дело до резкого разрыва с Евросоюзом.

Поэтому, как сказал Корбин, оппоненты Джонсона хотят вначале закончить всю процедуру принятия закона о запрете «жесткого брексита», а уже после этого обсудить вопрос о дате внеочередных выборов.

После относительно недолгих дебатов Палата общин отказала премьер-министру: предложение провести выборы 15 октября было отклонено. Для его принятия по закону нужно две трети голосов всех депутатов - и лейбористы просто не стали голосовать.