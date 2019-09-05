Зась противоречит Лукашенко? 11 5.09.2019, 7:48

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Секретарь Совбеза опроверг заявление диктатора о границе с Украиной.

Беларусь не закрывает границу с Украиной, но учитывает те риски, которые идут с территории нашей южной соседки. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Станислав Зась в программе «Разговор у президента», комментируя высказывание Лукашенко о закрытии границы с Украиной, сообщает tut.by.

«Мы не закрываем пункты пропуска (на границе с Украиной). Мы их, наоборот, совершенствуем, развиваем, увеличиваем пассажиропоток. Мы рады всем, кто к нам приходит с благими намерениями — учиться, работать, жить», — заявил глава Совбеза.

Вместе с тем граница, которая находится за пунктами пропуска, укрепляется.

«Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс — выстраивание государственной границы с соседними государствами», — подчеркнул он.

Станислав Зась отметил, что Беларусь учитывает риски, которые идут с территории Украины: это «тысячи единиц оружия, которые сейчас там находятся в свободном доступе».

«Это оружие где-то гуляет — это раз. А во-вторых, очевидно, что и у нас есть люди, которые хотели бы его заполучить», — заявил глава Совбеза. Это должно жестко пресекаться, и в нашу страну оружие попадать не должно, подытожил Зась.

Напомним, 3 сентября, выступая на конференции по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов, Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена была «наглухо закрыть» границу с Украиной «из-за хлынувшего потока оружия».

Между тем Государственная пограничная служба Украины заявила, что число попыток незаконного перемещения оружия через белорусско-украинскую границу

по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 40%. С начала 2019 года на границе с Беларусью было обнаружено почти 40 единиц оружия, при этом половину пытались ввезти именно в Украину.