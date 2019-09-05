США расширили санкции против Ирана 5.09.2019, 7:51

Тегеран в ответ объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке.

Министерство финансов США в среду, 4 сентября, объявило о расширении санкций в отношении Ирана.Под ограничительные меры Вашингтона подпали еще девять физических лиц, 16 компаний и шесть нефтяных танкеров. Помимо иранцев, в числе лиц, против которых введены санкции, находятся граждане Индии, ОАЭ и Ливана, сообщает dw.com.

Минфин США заявляет, что эти меры направлены против крупной сети перевозки грузов, которая финансово поддерживает иранское военное и террористическое подразделение, силы "Аль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции.

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Между тем Тегеран вскоре приступит к третьему этапу сокращения своих обязательств в рамках ядерной сделки 6 сентября, заявил президент Ирана Хасан Роухани в эфире телеканала Press TV.

По его словам, Тегеран снимет все ограничения с проведения научно-исследовательских работ, обозначенных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Третий этап включает в себя разработку центрифуг, добавил Роухани. Одновременно он заявил, что Иран готов полностью вернуться к ядерной сделке, если остальные участники соглашения будут выполнять свои обязательства.