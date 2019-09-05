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Крэйг Вудкрофт: Нам надо найти свой путь к победам

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  • 5.09.2019, 8:04
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Крэйг Вудкрофт: Нам надо найти свой путь к победам

Минское «Динамо» учится и работает над своей игрой.

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт прокомментировал гостевое поражение от московского "Динамо" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Поздравляю Владимира Крикунова и его команду с победой. Я думаю, была равная игра. У нас хорошо получился первый период, но потом случилась буквально пара неудачных минут и москвичи сразу вышли вперед в счете.

Мы не опустили руки и продолжали сражаться против такого сильного соперника и шли вперед до последних секунд матча, но, к сожалению, нам не хватило времени, чтобы сравнять счет.

Наша команда учится и работает над своей игрой. Нам надо найти свой путь к победам. И ни в коем случае не забывать о том, что матч длится 60 минут.

Сегодня мы получили еще один урок: если ты позволишь себе расслабиться хоть на секунду, мастеровитые команды тут же воспользуются этим, — приводит слова специалиста hcdinamo.by.


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