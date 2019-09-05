Японские биологи открыли новый вид китов 4 5.09.2019, 7:58

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Неизвестный вид обнаружили у берегов Хоккайдо.

Каждый год ученые описывают множество новых видов животных и растений. Как правило, все они невелики и неприметны: самые значительные существа открыты уже давно, и обнаружение каждого нового вида приматов или рептилий становится заметным событием. Тем удивительнее находка биологов из Японии и США, о которой они рассказывают в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В море у северного побережья Хоккайдо, самого северного из крупных японских островов, в рыбацкие сети попались в общей сложности шесть необычных китообразных. Местные рыбаки не раз сообщали о подобных животных, однако лишь теперь ученые смогли изучить их внимательно и найти у них ряд признаков, требующих отнести этих китов к самостоятельному виду. Прежде они считались китами-плавунами Berardius bairdii, однако теперь в этом роду появился еще один вид — Berardius minimus.

Сравнение Berardius minimus (вверху) и Berardius bairdii (внизу) / ©Yamada et al., 2019

Эти животные относятся к клюворыловым — древней и загадочной группе зубатых китов — и, соответственно, имеют узкий клюв, напоминающий дельфиний. Их размеры оцениваются в 6,2-6,9 метра, тогда как близкие B. bairdii вырастают до 10 метров, да и форма тела их заметно отличается. Кожа почти целиком черная, с отдельными серыми пятнами.

К сожалению, ученые пока слишком мало знают об этом редком виде китообразных. Среди пойманных животных не было ни одной взрослой самки, так что неясно, как выглядят и каких размеров достигают они. Тем не менее авторы продолжают работу и обещают лучше разобраться в биологии загадочных китов, а возможно, открыть и новые неизвестные виды, до сих пор скрывающиеся на глубине.