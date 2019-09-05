Экономику Беларуси после «выборов» ждет холодный душ? 14 5.09.2019, 8:09

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Эксперты не исключают рецессию.

Власти в предвыборный период намерены существенно поднять зарплаты бюджетникам, и у электората может сложиться представление, что эта щедрость — следствие благополучного положения дел в экономике. В действительности же в экономике полно проблем, и оголиться они могут после «выборов», пишут naviny.by.

Белорусское будущее — стагнация или рецессия?

Официальный прогноз на этот год предусматривает рост экономики на 4%. За январь-июль экономика выросла на 1,3%, и власти постепенно начинают дипломатично давать понять, что целевые макроэкономические параметры-2019 выполнены не будут.

В частности, Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики ожидает, что темпы роста промышленного производства будут вдвое ниже прогнозируемых.

«По оценке, в 2019 году темп промышленного производства составит 102%, что не позволит достичь прогнозируемого на 2019 год годового показателя 104,3%», — говорится в последнем выпуске «Экономического бюллетеня», который издает институт Минэкономики.

По мнению специалистов института Минэкономики, негативное влияние на развитие промышленности продолжает оказывать несколько факторов — усиление конкуренции на традиционном (российском) рынке сбыта; сложное финансовое положение ряда промышленных предприятий; сложные условия хозяйствования в нефтепереработке, связанные с проведением в России налогового маневра.

Власти в лице правительства и Нацбанка, с учетом влияния на экономику ряда негативных факторов, уже не ожидают в текущем году планового экономического роста.

По сведениям БелаПАН, Министерство экономики еще в июле представило в правительство оценку, согласно которой экономика по итогам года вырастет не на запланированные 4%, а всего на 2,9%. Кстати, эта же оценка властей опубликована на днях в журнале FDI Magazine (принадлежит Financial Times) — ее озвучил в интервью британскому изданию председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

Однако независимые аналитики оценивают перспективы белорусской экономики в текущем году еще более скромно.

Авторы макроэкономического прогноза, который презентовал Исследовательский центр ИПМ, ожидают, что экономика по итогам года вырастет всего на 0,9%, то есть фактически прогнозируют стагнацию.

Согласно базовому сценарию Исследовательского центра ИПМ, крайне низкие темпы экономического роста сохранятся в Беларуси и в 2020-2021 годах. Но это не худшее, что может быть.

Авторы прогноза отмечают, что на фоне торговых войн мировая экономика может оказаться в рецессии, и тогда вероятен экономический спад и в Беларуси. В случае реализации негативного сценария рост ВВП Беларуси в 2020 году может составить 0,7%, а в 2021 году страна может войти в рецессию.

Денежный дождь прошел напрасно

В Нацбанке считают, что реализация рисков, о которых идет речь, вполне возможна, поэтому регулятор сейчас старается накапливать золотовалютные резервы. Напомним, на 1 августа резервы превысили 8,6 млрд долларов и достигли исторического максимума.

«Формирование резервов — здравая практика. В определенный момент, если кризисный, не дай бог, сценарий, как в 2009 году, реализуется, некоторое время за счет резервов мы можем смягчать негативные последствия серьезных проблем в мировой экономике», — отметил заместитель начальника управления исследований Нацбанка Михаил Демиденко во время недавней встречи с журналистами.

Но даже если мировая экономика не войдет в рецессию, у белорусской экономики могут быть проблемы по другой причине — в связи с реализацией Россией налогового маневра, который чреват для Беларуси потерями нефтяных доходов.

«Налоговый маневр, если мы не получим от России компенсацию, в течение нескольких ближайших лет будет ежегодно на 0,3 процентного пункта снижать потенциальные темпы экономического роста Беларуси», — отметил Демиденко, отвечая на вопросы БелаПАН.

В целом независимые эксперты не видят светлого будущего у белорусской экономики, если все в ней останется, как есть.

«Нефтяные доходы Беларуси продолжают сокращаться, в России, которая является нашим основным торговым партнером, сохраняются низкие темпы роста — в пределах 2%. А у нас, вероятно, будут еще ниже, потому что в отличие от России Беларусь не имеет возможностей делать масштабные инвестиции», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Для ускорения и обеспечения устойчивых темпов экономического роста премьер-министр Беларуси Сергей Румас еще в начале года подписал распоряжение о создании совместно с Всемирным банком рабочей группы, которая должна подготовить дорожную карту структурных реформ.

Правда, до сих пор документ не принят, хотя рабочая группа собиралась уже не один раз. Глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер, отвечая на вопросы БелаПАН, рассказал, что пока неизвестно, когда документ будет утвержден.

«Я не знаю, когда закончится обсуждение проекта дорожной карты с властями. При этом могу сказать, что сейчас мы обсуждаем с властями Беларуси целый ряд тем, которые были табу или которые вообще не поднимались два года назад», — сказал Кремер.

При этом глава представительства Всемирного банка убежден, что без целого ряда структурных реформ в госсекторе (диагностики госпредприятий и пакета мер по повышению их эффективности) обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста в Беларуси будет невозможно.

Ведь возможностей для осуществления масштабных инвестиций у государства больше нет, а низкий уровень эффективности нереформированной белорусской экономики не позволяет ей показывать впечатляющие результаты, считает Всемирный банк.

«В 2003-2013 годах в Беларуси действительно шел денежный дождь, но страна не воспользовалась этим, чтобы провести реформы. Именно поэтому страна оказалась в той непростой ситуации, в которой сейчас находится», — подчеркнул Алекс Кремер.