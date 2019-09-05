Илона Маска пригласили в Шклов 18 5.09.2019, 8:13

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ИЛОН МАСК

ФОТО: REUTERS

Петиция будет направлена в МИД Беларуси и администрацию Лукашенко.

В петиции, появившейся на сайте petitions.by, предлагается официально пригласить Илона Маска в город Шклов, чтобы «продемонстрировать ему исторические места, связанные с рождением, жизнью и деятельностью Лукашенко», сообщает «Белсат».

Напомним, 2 сентября во время визита в минскую школу № 93 Лукашенко рассказал, что Илон Маск подарил ему электрокар «Tesla». В качестве ответного жеста авторы петиции и призывают пригласить Маска в Беларусь. Приглашение предлагается опубликовать в газете администрации Лукашенко «СБ-Беларусь сегодня».

Петиция будет направлена в МИД Беларуси и администрацию Лукашенко.

Илон Маск – американский инженер, изобретатель и миллиардер. Соучредитель компаний PayPal и SpaceX, руководитель компании Tesla.