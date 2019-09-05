Ученые-ядерщики расследуют таинственный взрыв в России 5.09.2019, 8:23

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Что удалось узнать, несмотря на режим секретности.

По-прежнему ходят слухи о взрыве, произошедшем восьмого августа на российской военно-морской базе, в результате которого погибли пять ученых и произошел кратковременный необъяснимый скачок гамма-излучения, пишет британское издание Nature (перевод — inosmi.ru).

Информация появлялась медленно, и из-за противоречивых сообщений картина становилась туманной и запутанной. Но на этой неделе «Росгидромет», российская служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наконец, сообщил подробности о произошедшем выбросе радиоактивного излучения.

Согласно информации, это был взрыв ядерного реактора, что говорит о небезосновательности предположений о том, что Россия проводила испытания ракеты, известной под названием «Буревестник». В 2018 году президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что в стране идет работа по созданию ракеты, которая приводится в движение бортовым ядерным реактором и может иметь неограниченную дальность действия.

Но поскольку официальной информации о причине взрыва может быть недостаточно, независимые исследователи находят способы собрать более подробные сведения о взрыве.

Что говорят о взрыве официальные источники?

Взрыв произошел на военном объекте в Архангельской области на северо-западе России. В этом регионе находится закрытый поселок Ненокса, рядом с которым расположен один из крупнейших полигонов ВМФ России, где ученые и конструкторы проводят испытания ракет.

На следующий день после взрыва в «Росатоме», российской ядерной корпорации по атомной энергии, заявили, что во время «испытаний жидкостной двигательной установки, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания», произошла авария, а позже добавили, что инцидент произошел на морской платформе.

При этом «Росгидромет» сообщил, что в городе Северодвинске, расположенном примерно в 30 километрах к востоку от Неноксы, произошел кратковременный скачок гамма-излучения, превысивший нормальный уровень в 16 раз.

26 августа «Росгидромет» сообщил, что в пробах дождя и воздуха были обнаружены изотопы: стронций-91, барий-139, барий-140 и лантан-140.

Что нам известно о погибших ученых?

«Росатом» назвал имена погибших ученых — Алексей Вьюшин, Евгений Кортаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Неизвестно, погибли ли они, когда их отбросило взрывной волной с морской платформы, или в результате воздействия радиации.

Об исследованиях ученых, которые проводились во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове, известно немного. По крайней мере, до 2016 года Вьюшин был членом международной команды ALICE в ЦЕРНе, Европейском центре ядерных исследований, расположенном недалеко от Женевы в Швейцарии.

Что говорят нам изотопы?

Обнаруженные изотопы бария, стронция и лантана, вероятно, образовались в активной зоне ядерного реактора, который генерирует энергию путем расщепления атомов урана во время цепной реакции. Выброр этих изотопов мог произойти в случае взрыва в активной зоне, говорит Клэр Коркхилл (Claire Corkhill), ученый-ядерщик из Университета Шеффилда, Великобритания.

Любое повреждение в активной зоне реактора в результате взрыва, вероятно, привело бы к выбросу радиоактивного йода и цезия, говорит Марко Кальтофен (Marco Kaltofen), ученый-ядерщик из Вустерского политехнического института и компании, занимающейся исследованием окружающей среды «Бостон Кемикэл Дейта Корпорейшн» (Boston Chemical Data Corp.), распложенных в Массачусетсе. В неподтвержденной доказательствами статье, опубликованной 16 августа в газете «Москоу таймс» (The Moscow Times), говорилось, что у местных врачей в мышечной ткани были обнаружены следы цезия-137. А специалисты Департамента радиационной и ядерной безопасности Норвегии зафиксировали после взрыва необъяснимое повышение уровня радиоактивного йода-131 в воздухе в районе исследовательской станции Сванховд — почти в 700 километрах от места взрыва. Но возможно, что причиной появления радиоактивного йода был не взрыв, поскольку йод-131 может выделяться в небольших количествах при производстве радионуклидов для медицинских целей, говорит Коркхилл.

Заведующий лабораторией радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков объясняет это иначе. Его расчеты показывают, что если бы в результате взрыва была повреждена не активная зона, а корпус ядерного реактора, и произошла утечка инертных радиоактивных газов, которые являются продуктом деления, то к тому времени, когда ядра достигли детектора в Северодвинске, они бы распались, и остались бы именно те изотопы, наличие которых зафиксировано.

Но Кальтофен предупреждает, что косвенные доказательства указывают на повреждение активной зоны реактора.

Означает ли это, что Россия испытывала ядерную ракету?

Некоторые эксперты считают, что да. Вероятным назначением огромного количества энергии, генерируемого при ядерном делении, является обеспечение энергией ракеты, говорит Коркхилл. О ракете «Буревестник» известно немного, но эксперты предполагают, что для подъема в воздух она может использовать жидкое топливо, а затем использовать компактный ядерный реактор для нагрева воздуха, который выбрасывается из сопла для создания реактивной тяги — возможно, в течение нескольких дней.

Спутниковые снимки поселка Ненокса, сделанные за несколько часов до взрыва и после него, также довольно убедительно свидетельствуют об испытании ракеты, говорит научный сотрудник Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения в Монтерее, Калифорния, Энн Пеллегрино (Anne Pellegrino). На снимках видна пусковая инфраструктура в Неноксе, которая также присутствовала на другом объекте, связанном с испытанием ядерной ракеты, говорит она. «Наличие этого судна у побережья является очень убедительным доказательством», — говорит она.

Чем еще это может быть?

Установка для осуществления управляемой цепной ядерной реакции деления может быть частью ряда военных проектов по использованию ядерной энергии, говорит Майкл Кофман (Michael Kofman), аналитик и специалист по России из некоммерческой научно-исследовательской и аналитической организации CNA и научный сотрудник Центра Уилсона, расположенных в Вашингтоне.

Кофман считает, что есть основания сомневаться в гипотезе об испытании ракеты «Буревестник». Он рассуждает, что для того, чтобы установить на ракете ядерный реактор, он должен быть достаточно легким и, вероятно, у него не будет специальной защиты. Поэтому люди находящиеся поблизости, будут подвергаться риску во время его использования. «Нелогично, чтобы российские ученые находились рядом с каким-либо реактором, который испытывался без адекватной защиты, — говорит он. — Кроме того, испытания этих ракет обычно проводятся на наземных пусковых установках, а не на морских платформах, и такой испытательный комплекс виден на побережье».

С учетом этого Кофман делает вывод, что устройство, вероятно, не было ракетной энергетической установкой. По его словам, это могла быть торпеда с атомной силовой установкой, подводный ядерный реактор под давлением для обеспечения энергией подводной инфраструктуры или небольшой реактор для использования в космосе.

Что изучают независимые исследователи?

Калтофен пытается получить от людей, живущих рядом с местом взрыва, такие предметы, как автомобильные воздушные фильтры, чтобы исследовать все имеющиеся на них радиоактивные элементы. Его команда будет сравнивать эту информацию с данными анализа других объектов, облученных известными источниками, такими как японская АЭС «Фукусима-Дайити», на которой произошел серьезный выброс радиации после того, как она была повреждена во время землетрясения в 2011 году.

При наличии достаточного количества фильтров этот метод может оказаться эффективным, говорит Коркхилл, но их нужно будет проверить в ближайшее время — до того, как произойдет распад радиоактивных изотопов.

Команда Пеллегрино собирается более внимательно изучить информацию о погибших ученых. Исследователи проанализируют страницы ученых в социальных сетях, научные публикации и презентации на конференциях, которые могли бы стать подсказкой и помочь понять, над чем они работали.

Данными может располагать и Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), управляющая международной системой мониторинга испытаний ядерных бомб. На территории России работают восемь радионуклидных станций организации, которые проводят замеры уровня радиации. Но пять из них в течение нескольких дней после взрыва были отключены, что подогревает слухи о том, что взрыв произошел при испытаниях секретного оружия. Как сказал в интервью журналу «Нэйче» (Nature) официальный представитель ОДВЗЯИ, две станции замера радиации возобновили работу в интернете и начали сообщать данные.

Представляет ли радиоактивное излучение опасность для населения?

По словам Жуйкова, риск невелик. Первоначальный всплеск гамма-излучения был в 16 раз выше фоновых уровней. Для сравнения следует отметить, что после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году гамма-излучение было в семь тысяч раз выше фоновых уровней.