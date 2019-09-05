Почему Лукашенко так любит лгать? 57 5.09.2019, 8:31

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Все больше высказываний диктатора не соответствуют действительности.

График правителя страны в последние дни был насыщенным: много встреч и выступлений. И так же много высказываний Лукашенко, которые не соответствуют действительности, сообщает «Белсат». Это и хвастовство, будто сам Илон Маск подарил ему автомобиль, и высказывания о 150 тысячах беженцев и потоке оружия из Украины. Слова правителя Беларуси в пограничной службе нашей южной соседки уже опровергли. Почему Лукашенко позволяет себе публично врать?

Новые откровения от Александра Лукашенко на встрече с избранными минскими школьниками. Оказывается, «Теслу» ему подарил лично Илон Маск, когда увидел, что глава Беларуси ездит на двухколесном электромотоцикле. Звучит как очередная байка, которых за последние 25 лет было немало.

Чего стоят только слова Лукашенко, озвученные во второй половине 90-ых годов! Мол, он, правитель независимой Беларуси, родившийся в 1954-ом году, потерял своего отца в годы Второй мировой войны!

«Возможность говорить, что хочешь, и тебе ничего за это не будет. Это, наверное, самое веселое, что он находит в своей работе. И у нас бы не хватило просто эфирного времени, чтобы вспомнить все те нелепости, ляпы и просто ложь, которую он воспроизводит на своей должности», – комментирует политический обозреватель Виталий Цыганков.

Накануне же Лукашенко выступал на открытии конференции ООН по борьбе с терроризмом. Во время которой указал на опасность, которая исходит из Украины в Беларусь:

«Замкнуть границу наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда с давних времен якобы был врагом номер 1. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо. Почему? Хлынул поток оружия».

Информацию опровергла пограничная служба соседней страны. Там говорят, что граница работает в штатном режиме. С начала же года зафиксировали 20 попыток ввоза оружия со стороны Беларуси в Украину, в обратном направлении – 18 попыток.

«(…) Мы фиксируем уменьшение потока оружия. (…) Если классифицировать это оружие, то только одна единица является огнестрельной, остальное – это охотничье оружие, холодное и электрошокеры», – заявил в интервью агентству УНИАН пресс-секретарь Пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Отличился Лукашенко и еще одним ложным высказыванием о беженцах из Украины:

«Европейцы 2 тысячи мигрантов не могут поделить – в море болтаются, старики, дети, бегут от проблем, которые мы создали у них на родине. Мы их не принимаем, пусть гибнут. А к нам 150 тысяч хлынуло не чужих нам людей».

Но, как свидетельствует Национальный статистический комитет Беларуси, общее число мигрантов даже не из Украины, а из всех стран СНГ, приехавших в Беларусь за прошедшие пять лет, не достигло даже отметки в 90 тысяч. Статус беженца, по последним данным МВД, получили 2649 граждан Украины.

Виталий Цыганков, политический обозреватель:

«Это говорит еще раз о недемократичности белорусской политической системы. В любой другой – политик нес бы определенную ответственность за свои высказывания. Александр Лукашенко, повторюсь, говорит все, что хочет, на любую тему. Довольно редко правду, довольно часто ложь. И считает, что ему все позволено, и ничего ему за это не будет».