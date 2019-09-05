«Жители белорусских городов все более интересуются политикой» 1 5.09.2019, 8:46

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Татьяна Сивачэнко из компании «Дыши свободно» (Могилев)

Как общественные активисты бросают вызов власти.

Общественные активисты из ряда белорусских городов бросают вызов власти – будут баллотироваться в этом году в «палату представителей», сообщает «Белсат».

Блогер Александр Кабанов среди организаторов движения противников Завода свинцово-кислотных аккумуляторов под Брестом идет в «парламентскую кампанию» с конкретными целями.

«Мы будем озвучивать все вопросы, которые подняли этот пласт проблем в течение 1,5 лет протестов в Бресте. Получается, что законы у нас есть, но они не работают», – говорит Кабанов.

Инициатива «За здоровый Могилев» сдержала увеличение мощностей на местном предприятии «Омск Карбон», выбросы из которого в пробах превышали допустимые в 40 раз. «Парламентской кампании» активисты не пропустят.

«В этот момент жители городов более наслышаны о политике, о каких-то проблемах, интегрируются в вопросе и это очень хороший повод проработать городские, локальные, республиканские проблемы с жителями», – говорит участница инициативы Татьяна Сиваченко.